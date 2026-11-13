XBOX25周年記念スマホコントローラー発見！ 軽量設計GameSir X5 Liteの特別色Ver

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GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite for Xbox 25周年記念エディション」が販売中だ。価格は7299円。

本製品はXBOXの25周年を記念した特別モデルで、XBOXを象徴するグリーンのカラーリングが目印だ。iOS・Androidのスマホ（105～213mm）に対応し、USB Type-C端子に接続すると手軽にゲームをプレイできるという。そのほか、ホール効果スティック、高精度アナログトリガーも特徴だ。

XBOX25周年記念モデルという特別感が魅力

ユーザーレビューを見ると、"モンハンアウトランダーズでも問題なく動作／USB Type-Cで簡単接続ができる／25周年記念の特別なデザインが魅力的"といった声が寄せられている。XBOX25周年記念モデルが欲しい人はチェックしてみては？