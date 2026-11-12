Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第923回
『GTA6』を4K画質で楽しみたい人！ 3万円台のJAPANNEXT製27型4Kゲーミングディスプレーはどう？
2026年11月12日 20時15分更新
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JAPANNEXTの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型ゲーミングディスプレー「JN-iA27G120U2」が販売中だ。価格は3万3980円。
本製品は、4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。120Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、HDR400への対応などが特徴だ。PlayStation 5やXBOX Series X|Sなどの家庭用ゲーム機については、4K／120Hzでの接続に対応している。
『GTAVI』を4Kで堪能したい人に最適な一台
ユーザーレビューを見ると、"コスパが良くて最高、そしてデカイ／初めてのディスプレー購入に最適／ぬるぬる動く画面に感動"といった声が寄せられている。11月19日に発売される『グランド・セフト・オートVI』を4Kの画質で遊びたい人にオススメだ。
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