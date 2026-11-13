Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第924回
ゲームコントローラーを見映え良く収納したい！ 定番、山崎実業の収納ラックがAmazonで割引中！
2026年11月13日 20時00分更新
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ゲームコントローラー収納ラックをチェック
Amazon.co.jpにて、山崎実業の「ゲームコントローラー収納ラック」が販売中だ。参考価格は3410円だが、執筆時点では26％オフの2527円で購入できる（11月13日時点）。
本製品は、約幅17×奥行17×高さ38.5cmのゲームコントローラー収納ラック。ゲームコントローラーや周辺機器を収納できる。高さと向きは自由に調整可能だ。そのほか、滑りにくいシリコン製のクッションを採用している。
コントローラーを収納したい人にオススメ
ユーザーレビューを見ると、"スペースの有効活用ができる製品／複数コントローラーを持っている人向け／コントローラーの置き場に悩んでいる人にアリ"といった声が寄せられている。現時点では26％オフのセール価格で購入可能だ。コントローラーを収納できるものが欲しい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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