Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第926回
滑らか画質240Hz/1msで27型WQHDのREGZA液晶ゲーミングディスプレー、31％オフの3万4800円で販売中！
2026年11月13日 20時30分更新
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REGZAの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、執筆時点では31％オフの3万4800円で購入できる（11月13日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。240Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を備える。そのほか、7種類のゲームモードやsRGB99％カバー、HDR10、VRR（可変リフレッシュレート）なども特徴だ。
27型WQHD・240Hz・1msのモデルが31％オフ
ユーザーレビューを見ると、"きれいに映る／27型・WQHDの最適解／PS5で遊ぶなら十分なスペック"といった声が寄せられている。現時点では31％オフのセール価格で購入可能だ。3万円台の27型WQHDモデルが欲しい人、高リフレッシュレートを希望している人は、本製品を早めにチェックしてみては？
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