Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第922回
『GTA6』の発売まであと7日！ PS5で遊びたい人は5.5万円の日本語専用モデルがイチオシ
2026年11月12日 20時00分更新
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PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用をチェック
Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの家庭用ゲーム機「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が販売中だ。価格は5万5000円。
本製品は、高速のSSDや3Dオーディオ、ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーなどを備えたDualSense ワイヤレスコントローラーなどが特徴だ。
『GTAVI』を早く遊びたい人に◎
ロックスター・ゲームスの最新作『グランド・セフト・オートVI』が11月19日に発売される。約13年ぶりの最新作を辛抱強く待ち続けていたユーザーは少なくないだろう。そんな本作を早くプレイしたい人は、5万円台で買えるPlayStation 5 日本語専用モデルがオススメだ。
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