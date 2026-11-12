Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第921回
『GTA6』を外出先でも遊びたい……これは「PlayStation Portal」の出番なのでは？
2026年11月12日 19時45分更新
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PlayStation Portalをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation Portal」が販売中だ。価格は3万9370円。
本製品は、Wi-Fi経由でPlayStation 5をリモートプレイできる携帯デバイス。フルHD・60Hzに対応する8インチの液晶ディスプレーとDualSenseの主要機能が特徴だ。
『GTAVI』を手元で遊びたい人にオススメ
場所を選ばず、手元でPlayStation 5をプレイできる点が本製品の魅力。11月19日に発売される『グランド・セフト・オートVI』をベッドやソファーで遊びたい人、Wi-Fi環境が整った場所で遊びたい人にオススメできる。
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