Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第928回
人気のGameSir G7 Proが『GTA6』風トロピカルデザインに！ XBOX・PCワイヤレスコントローラー予約受付中
2026年11月13日 21時00分更新
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GameSirのワイヤレスゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのワイヤレスゲームコントローラー「GameSir G7 Pro Ocean Breeze」が予約受付中だ。価格は1万5999円で、発売日は11月17日を予定している。
本製品は、トロピカルなデザインが施されたXBOX・PC用ワイヤレスゲームコントローラー。2.4GHz・Bluetooth・有線の接続方式のほか、ホール効果スティック＆トリガー、1000Hzポーリングレート、スマート充電ドックなどが特徴だ。
トロピカルなデザイン、『GTA6』と相性が良いかも？
11月19日に発売される『グランド・セフト・オート6（GTA6）』を連想させるカラーリングが特徴的だ。XBOX版の本作を遊びたい人、純正以上の性能を持つコントローラーを探している人にオススメできる。
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