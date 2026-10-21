Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第319回
持ち運びも快適な約1.39kg！ Ryzen 7＆16GB搭載レノボのノートPC、13万円台で狙い目
2026年10月21日 17時00分更新
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持ち運びに適した薄型軽量モデル
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
IdeaPad Slim 3は、Lenovoの販売するノートパソコンです。14型のAmazon限定モデルがタイムセールで、13万4800円（23％オフ）で販売されています（10月21日現在）。
本製品は、高性能なAMD Ryzen 7 8840HSプロセッサーを搭載。16GBメモリや512GB SSDを備え、作業領域の広い16:10のWUXGA IPS液晶を採用しています。約1.39kgの軽量ボディで持ち運びやすいのも特徴です。バッテリーも最大12.6時間駆動できます。
指紋センサーやプライバシーシャッター付きカメラ、Microsoft 365 Personalも付属し、ビジネスから日常使いまで快適にこなせる1台です。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
パワフルな8コアCPU「Ryzen 7 8840HS」搭載
高性能なRyzen 7プロセッサーと16GBメモリを搭載し、マルチタスクや高負荷な作業もスムーズに処理できます。
持ち運びに便利な軽量コンパクトボディと長持ちバッテリー
重量約1.39kgと薄型軽量で持ち歩きやすく、最大12.6時間駆動するバッテリーで外出先でも安心して使用できます。
見やすい16:10の14.0型WUXGA IPS液晶画面
縦方向の情報量が多い16:10アスペクト比の液晶を採用。ノングレア仕様で映り込みが少なく、作業に集中できます。
まとめ：普段使いから仕事まで快適な1台
おすすめしたいのは、「持ち運びやすいノートPC」を求める人です。14型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもAMD Ryzen7と十分なスペック。
重量1.39kgとノートとして軽めかつ、1日しっかり持つバッテリーを搭載しているため、持ち歩くことが多い人向け。2年分使える「Microsoft 365 Personal」付きで資料作成もすぐできます。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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