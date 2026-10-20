アップデート内容紹介や質問への回答も実施！

コーエーテクモゲームスは10月20日、iOS／Android／PC（Steam）で配信中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送を実施すると発表。配信日は、2026年10月27日21時より。

番組にはゲストとして、歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』の新シーズンアップデート内容紹介や、プレイヤーの皆様から募集していた質問への回答を実施する。

番組内では、ゲーム内アイテムのプレゼント企画も実施するので、友だちや一門の仲間たちに声を掛けて、リアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『信長の野望 覇道』公式生放送

放送日時：2026年10月27日21時～

出演者：

ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）

MC：吉﨑智宏さん

『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏

放送URL：

・YouTube ライブ：https://www.youtube.com/live/wkCdPZ026qw

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1OGwbnMoYZmKB

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

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