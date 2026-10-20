おサイフケータイ搭載＆防水対応！ シャオミ5Gスマホ「REDMI Note 15 Pro」

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REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは4万7436円（18％オフ）で販売され、売れています（10月20日現在）。

本製品は、2億画素のAIカメラと6300mAhの大容量バッテリーを搭載した、6.83型スマホです。高精度な1.5K有機ELディスプレーやMediaTek Dimensity 7400-Ultraを採用し、快適な動作を実現します。

おサイフケータイ（FeliCa）対応やIP66/IP68の防塵防水性能、45W急速充電を備え、日常生活で便利かつタフに使えるバランスに優れたミドルレンジモデルです。

2億画素の超高精細AIメインカメラシステム

新開発の大型センサーと2億画素AIカメラを搭載。ズーム時でも細部まで高精細で美しい写真を手軽に撮影できます。

長く使える6300mAh大容量バッテリーと45W充電

6年間使える長寿命な6300mAhバッテリーを搭載。45Wターボチャージに対応し、急な電池切れでも安心です。

おサイフケータイ＆安心のIP66/IP68防塵防水

FeliCa対応でモバイルSuicaなどが使え、衝撃に強い高強度ガラスや高い防塵防水性能で毎日安心して活用できます。

まとめ：長く使い続けられる端末

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。おサイフケータイ（FeliCa）など日常的に必要な機能はそろっており、防水性や長期間持つバッテリーに魅力を感じたなら検討の余地アリ。

ゲームはやらず、「日常的な機能だけでいい」という人には現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。