Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第315回
ゴアテックスで雨の日も快適！アディダスの防水トレランシューズが28％オフ
2026年10月20日 17時00分更新
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雨の日でも安心のゴアテックス
「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」
アディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレイルランニングシューズ。Amazonでは28％オフセールを開催中で、1万1111円（コアブラック 26.0cm）などで販売されています（10月20日現在）。
このシューズはゴアテックス（GORE-TEX）の防水透湿機能を備え、強いグリップ力を発揮するラグ付きTraxionラバーアウトソールを搭載。岩場や雨で濡れた道でも高い安定性を実現しています。
耐久性を高めた補強アッパーとクッショニングにより足元をしっかり保護。リサイクル素材も一部採用し、悪天候時のトレランからハイキング、雨の日の街履きまで幅広く活躍する一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」の特徴
GORE-TEX採用で優れた防水性と透湿性を両立
雨や湿気のある環境でも水分の侵入を防ぎつつ蒸れを逃がし、シューズ内を快適でドライな状態にキープします。
Traxionアウトソールによる強力なグリップ力
ラグ付きのラバーソールが多様な地形をしっかり捉え、悪路や濡れた路面でも滑りにくく安定した歩行をサポートします。
オフロードにも耐える高い耐久性とホールド感
補強されたアッパーが足をホールドし、岩や障害物から保護。タフなアウトドア環境でも長期間安心して着用できます。
まとめ：雨の日にこそ履きたい！
おすすめしたいのは、「普段使いできる雨用のシューズ」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高水準。見た目はタウンシューズ寄りなので、普段使いに違和感がないのもありがたいです。
コスパ最高のゴアテックスシューズとも呼ばれる一足。セールで28％オフとなっているこの機会に、雨の日用の靴として購入してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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