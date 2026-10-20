Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第314回
レノボの15.3型ノート「IdeaPad Slim 3」が10万円切り！ 作業領域が広くて快適
2026年10月20日 16時00分更新
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作業領域が広い！
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの9万4800円（21％オフ）で販売されています（10月20日現在）。
本製品は、インテル Core 5 320プロセッサーとNPUを搭載したAmazon限定の15.3型AI PCです。16GBメモリや512GB SSDを備え、作業効率を高めるアスペクト比16:10のWUXGA IPS液晶を採用。
指紋センサーやプライバシーシャッター付きWebカメラ、最大15.7時間の長持ちバッテリーも搭載。ルナグレーの洗練された薄型ボディで日常作業からビジネスまで快適にこなせる1台です。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
NPU対応のインテル Core 5 320プロセッサー搭載
最新のCore 5プロセッサーとNPUを搭載し、AIを活用した各種処理やマルチタスクをスムーズにこなせます。
作業領域が広い16:10の15.3型WUXGA液晶
縦方向に表示領域が広い16:10の15.3型IPS画面を採用し、書類作成やウェブ閲覧などの作業がより快適に行えます。
最長15.7時間駆動する安心のバッテリー性能
最大15.7時間の連続駆動に対応。急速充電機能も備えており、電源が取れない場所での長時間の作業でも安心です。
まとめ：普段使いから仕事まで快適な1台
おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもAMD Ryzen7と十分なスペック。
ノートとして軽めで1日しっかり持つバッテリーを搭載するため、持ち歩くことが多い人向けです。最大30日間使える「Microsoft 365 試用版」付き。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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