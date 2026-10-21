14万9800円で有機ELもCore Ultra 5も！ 約1.3kgで持ち歩けるASUS「Vivobook S14」がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格159,900円から6％オフの149,800円で販売中。

薄さ13.9～15.9mm、重さ約1.3kgのボディーに14型有機ELディスプレーを搭載。75Whの大容量バッテリーも内蔵し、動画再生時で約13時間の駆動に対応する。Core Ultra 5と16GBメモリ、512GB SSDを備えており、持ち運びやすさだけでなく、性能面も充実している。

①14型有機ELとCore Ultra 5を搭載

14型有機ELディスプレーは1920×1200ドット、画面比率16:10、リフレッシュレート60Hzに対応。CPUにはCore Ultra 5 226Vを採用し、Intel Arc Graphics 130Vを内蔵する。Copilot+ PCにも対応し、NPUは最大40TOPSの性能を備える。

②薄型ボディーに75Whの大容量バッテリー

本体は厚さ13.9～15.9mm、重さ約1.3kg。75Whのバッテリーを内蔵し、動画再生時約13時間、アイドル時約21.5時間の駆動に対応する。USB-C Easy Chargeにも対応しており、USB Type-C経由で充電できる。

③Thunderbolt 4を2基、Wi-Fi 7にも対応

Thunderbolt 4対応のUSB Type-C端子を2基搭載し、映像出力とUSB Power Deliveryに対応。USB Type-A端子2基、HDMIも備える。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応し、顔認証用の赤外線カメラにはプライバシーシャッターも装備する。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 226V

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、60Hz）