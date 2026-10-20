ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月19日、PlayStation 5用シューティングアクションゲーム『SAROS』について、無料アップデート「SAROS: Zenith」を配信。

このアップデートでは、以下の「ニューゲーム＋」や「オーバーロード・ラッシュ」、新しいモディファイアやアクセシビリティオプションなどが追加される。

●エクリプス・レイヤー

『SAROS』の本編クリア後にアンロックされる「ニューゲーム+」。各エクリプス・レイヤーでは新たなルールが加わり、さらに難易度の高いプレイが体験できる。プレイヤーはカルコサ・モディファイアの組みあわせを選び、この挑戦を好みにカスタマイズすることが可能だ。

・「クラウン」と「ビジョン」

エクリプス・レイヤーでは、主人公アルジュンが「クラウン」を装着する。プレイヤーがより多くのトライアル・モディファイアを有効化し、カルコサ・モディファイアのバランスを上げると、それに応じて「クラウン」も大きくなる。

また、「クラウン」はエクリプス・レイヤーで新たに発見されるコレクション「ビジョン」を探し出すための鍵となる。「ビジョン」は文章が刻まれた石壁であり、カルコサ各地に12ヵ所点在している。

●オーバーロード・ラッシュ

新しく追加されるモードで、プレイヤーは本編にてボスとして立ちはだかった君臨者たちとの連戦に挑み、どれだけ素早く倒せるか、統合ランキングにてフレンドや世界中のプレイヤーたちと競うことができる。

●新しいモディファイア、アクセシビリティオプションの追加

新規に10個の「プロテクション・モディファイア」や10個の「トライアル・モディファイア」、新規トロフィー、ゲーム速度低下とオート射撃のアクセシビリティ設定、モーションセンサー操作機能などが追加。

公式ブログ「PlayStation Blog」では、本アップデート「SAROS: Zenith」をより詳しく紹介しているので、あわせてチェックしてほしい。

▼該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2026/10/16/20261019-saros-post-launch-update-o/

【ゲーム情報】

タイトル：SAROS

ジャンル：シューティングアクションゲーム

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Housemarque

プラットフォーム：PlaySTation 5

発売日：発売中（2026年4月30日）

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード版）

※スタンダードエディションをデジタルデラックスエディションにアップグレードする追加コンテンツは1000円

CERO：C（15才以上対象）

©2026 Sony Interactive Entertainment Europe.Developed by Housemarque Oy.Saros is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.