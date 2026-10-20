ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第75回
4TB HDD追加が20％オフ！ ドスパラ34周年祭、32GBメモリ化や水冷など指定カスタマイズ最大半額
2026年10月20日 19時10分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
4TB HDD追加が20％オフ、メモリや水冷もお得
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。対象の新品パソコンで、指定カスタマイズを最大半額で利用できるキャンペーンを実施している。
4TB HDDの追加は通常2万8000円から20％オフの2万2400円。さらに、32GBメモリへの変更や水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi 6＋Bluetooth 5.2対応無線LANの追加も最大半額の対象となっている。
キャンペーン期間は10月30日(金)10時59分まで。対象PCによって利用できるカスタマイズは異なり、一部の特典や対象モデルはすでに早期終了している。
RTX 5070搭載PCは24万9980円から
THIRDWAVE AD-R7A57A-09W Ryzen7 7700/LEDファン標準搭載モデル
基本構成販売価格:249,980円
対象モデルのひとつ「THIRDWAVE AD-R7A57A-09W」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GB、16GBメモリ、500GB SSDを搭載。通常価格は24万9980円で、32GBメモリへの変更後は27万8030円となる。
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