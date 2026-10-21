このページの本文へ

2026年10月23日（金）20時から生放送

【iPhone Duo 登場】折りたたみスマホ、結局どれ買う？ 皆さんの物欲を刺激しまくる激推し生配信！【ガジェット助成金プレゼントあり】

2026年10月21日 16時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　物欲の秋、真っ只中！ 10月のお買い物生放送第二弾は、折りたたみスマホ編！！

　iPhone Duoの登場で一気に盛り上がってきたこの注目ジャンルを、アスキー編集部員が熱く語ります！

　もちろん！ 大好評のプレゼント企画などもご用意しておりますので、お楽しみください！

▽放送情報

放送日：　2026年10月23日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　： 【iPhone Duo 登場】折りたたみスマホ、結局どれ買う？ 皆さんの物欲を刺激しまくる激推し生配信！【ガジェット助成金プレゼントあり】

▽出演

つばさ（メインMC）
ムラリン（アスキー編集部）
オカモト（ASCII.jp副編集長）
スピーディー末岡

【ゲスト】
田中さんは気になるものは全部買う　 https://www.youtube.com/@tanakasan_gadget/videos

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2026年10月19日（月）20時から生放送

スマホ10万円時代対策！ お手頃アンドロイドの買い方＆オススメ機種教えますの巻：スマホ総研定例会394

YouTube

■2026年10月22日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～RTX Spark N1Xの性能やいかに!? Surface Laptop Ultraベンチマーク～

YouTube

■2026年10月23日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年10月23日号）

YouTube

■2026年10月23日（金）20時から生放送

【iPhone Duo 登場】折りたたみスマホ、結局どれ買う？ 皆さんの物欲を刺激しまくる激推し生配信！【ガジェット助成金プレゼントあり】

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版