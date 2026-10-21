物欲の秋、真っ只中！ 10月のお買い物生放送第二弾は、折りたたみスマホ編！！

iPhone Duoの登場で一気に盛り上がってきたこの注目ジャンルを、アスキー編集部員が熱く語ります！

もちろん！ 大好評のプレゼント企画などもご用意しておりますので、お楽しみください！

▽放送情報

放送日： 2026年10月23日（金）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 【iPhone Duo 登場】折りたたみスマホ、結局どれ買う？ 皆さんの物欲を刺激しまくる激推し生配信！【ガジェット助成金プレゼントあり】

▽出演

つばさ（メインMC）

ムラリン（アスキー編集部）

オカモト（ASCII.jp副編集長）

スピーディー末岡



【ゲスト】

田中さんは気になるものは全部買う https://www.youtube.com/@tanakasan_gadget/videos