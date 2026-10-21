2026年10月23日（金）20時から生放送
【iPhone Duo 登場】折りたたみスマホ、結局どれ買う？ 皆さんの物欲を刺激しまくる激推し生配信！【ガジェット助成金プレゼントあり】
2026年10月21日 16時00分更新
物欲の秋、真っ只中！ 10月のお買い物生放送第二弾は、折りたたみスマホ編！！
iPhone Duoの登場で一気に盛り上がってきたこの注目ジャンルを、アスキー編集部員が熱く語ります！
もちろん！ 大好評のプレゼント企画などもご用意しておりますので、お楽しみください！
▽放送情報
放送日： 2026年10月23日（金）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 【iPhone Duo 登場】折りたたみスマホ、結局どれ買う？ 皆さんの物欲を刺激しまくる激推し生配信！【ガジェット助成金プレゼントあり】
▽出演
つばさ（メインMC）
ムラリン（アスキー編集部）
オカモト（ASCII.jp副編集長）
スピーディー末岡
【ゲスト】
田中さんは気になるものは全部買う https://www.youtube.com/@tanakasan_gadget/videos
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