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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第312回

全自動お手入れ対応！ Ankerのロボット掃除機「Eufy E25」が爆安

2026年10月19日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

AmazonでAnkerの「ロボット掃除機 Eufy E25」をチェック！
 

お手入れの手間が省ける！
「Anker ロボット掃除機 Eufy E25」

　「Eufy E25」は、Ankerの販売するロボット掃除機です。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セール中で、Amazonプライム会員なら7万9900円（47％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

　加圧ローラーモップによる床洗浄と最高峰の掃除性能を備えており、最大20000Paの強力吸引と伸縮サイドブラシで部屋の隅までゴミを清掃してくれます。

　AIカメラで200種以上の障害物を回避し、自動ゴミ収集・モップ洗浄・温風乾燥・洗剤自動投入まで全自動クリーニングステーションで完結します。毛がらみ自動除去ブラシも備え、日々のお手入れの手間を大幅に軽減する高機能モデルです。

「Anker ロボット掃除機 Eufy E25」の特徴

ローラーモップと20000Paの吸引力で徹底掃除

　加圧拭きとモップ自動洗浄を行うローラーモップに加え、超強力な吸引力と伸縮ブラシで部屋の隅々まで磨き上げます。

ゴミ収集から洗剤投入・モップ乾燥まで全自動

　ゴミ収集やモップの洗浄・温風乾燥、洗剤の自動投入まで一括で行うステーションで、掃除後の手入れが全自動で完結します。

AIカメラ搭載で200種以上の障害物を賢く回避

　AI cameraとレーザーナビで障害物を正確に避けて掃除。毛がらみ除去ブラシも搭載しメンテナンスの手間を軽減します。

AmazonでAnkerの「ロボット掃除機 Eufy E25」をチェック！
 

まとめ：床の水拭きからモップ乾燥まで全自動

　おすすめしたいのは、「掃除機のお手入れをなるべくしたくない人」です。ロボット掃除機を導入してお掃除の手間を省けても、掃除機をお手入れする手間が増えるだけというのは皮肉なこと。その手間をなるべく軽減したのが本製品となります。

　複雑な間取りでも賢く動いてお掃除してくれますし、ブラシに絡まった毛を自動除去するセルフクリーニング機能も搭載。床の水拭きからモップ乾燥まで全自動でやってくれます。この機会にぜひ購入を検討してみてください。

Amazon.co.jpでチェック

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 ブラック ロボット掃除機 | ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AIカメラ 障害物回避/毛がらみ除去/伸縮サイドブラシ/アプリ操作

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