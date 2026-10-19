全自動お手入れ対応！ Ankerのロボット掃除機「Eufy E25」が爆安

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「Eufy E25」は、Ankerの販売するロボット掃除機です。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セール中で、Amazonプライム会員なら7万9900円（47％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

加圧ローラーモップによる床洗浄と最高峰の掃除性能を備えており、最大20000Paの強力吸引と伸縮サイドブラシで部屋の隅までゴミを清掃してくれます。

AIカメラで200種以上の障害物を回避し、自動ゴミ収集・モップ洗浄・温風乾燥・洗剤自動投入まで全自動クリーニングステーションで完結します。毛がらみ自動除去ブラシも備え、日々のお手入れの手間を大幅に軽減する高機能モデルです。

ローラーモップと20000Paの吸引力で徹底掃除

加圧拭きとモップ自動洗浄を行うローラーモップに加え、超強力な吸引力と伸縮ブラシで部屋の隅々まで磨き上げます。

ゴミ収集から洗剤投入・モップ乾燥まで全自動

ゴミ収集やモップの洗浄・温風乾燥、洗剤の自動投入まで一括で行うステーションで、掃除後の手入れが全自動で完結します。

AIカメラ搭載で200種以上の障害物を賢く回避

AI cameraとレーザーナビで障害物を正確に避けて掃除。毛がらみ除去ブラシも搭載しメンテナンスの手間を軽減します。

まとめ：床の水拭きからモップ乾燥まで全自動

おすすめしたいのは、「掃除機のお手入れをなるべくしたくない人」です。ロボット掃除機を導入してお掃除の手間を省けても、掃除機をお手入れする手間が増えるだけというのは皮肉なこと。その手間をなるべく軽減したのが本製品となります。

複雑な間取りでも賢く動いてお掃除してくれますし、ブラシに絡まった毛を自動除去するセルフクリーニング機能も搭載。床の水拭きからモップ乾燥まで全自動でやってくれます。この機会にぜひ購入を検討してみてください。