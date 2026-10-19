Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第311回
世界最小クラスなのに大容量！ Ankerのポータブル電源「Solix C2000」
2026年10月19日 17時30分更新
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停電時の防災用にも！
「Anker Solix C2000 Gen 2 ポータブル電源」
Solix C2000 Gen 2 ポータブル電源は、Ankerの販売する携帯型電源です。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セール中で、Amazonプライム会員なら13万7900円（40％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。
2048Whの大容量と定格2000Wの高出力を備えた、2000Wh帯世界最小クラスのポータブル電源です。独自のHyperFlash技術により最速99分でフル充電が可能。従来比約50％の小型化と軽量化（18.9kg）を実現し、長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
停電時の自動切り替え機能や家電の99％に対応する出力を備え、別売りバッテリーで最大5120Whまで拡張も可能です。
「Anker Solix C2000 Gen 2 ポータブル電源」の特徴
業界最速クラスの99分で満充電できる急速充電
独自の急速充電技術により2048Whの大容量をわずか99分でフル充電。急な外出や非常時にも素早く備えられます。
持ち運びやすい世界最小レベルのコンパクトボディ
サイズはおよそ「長さ25.7×幅45.9×厚み25cm」で、従来モデルより約50％小型化。重量は18.9kgとなっています。ダブルグリップ設計で持ちやすくアウトドアや防災に便利です。
定格2000W出力＆長寿命なリン酸鉄バッテリー
電子レンジやドライヤーなどの高出力家電を同時に動かせ、4000回以上の充放電に耐える10年長寿命設計です。
まとめ：停電時に頼りになる一品
おすすめしたいのは、「停電への備えや、車中泊をする人」です。大容量のため、家族複数人で使っても余裕があります。満充電のまま長期保管できるため、災害時の備えとして1台用意しておくと安心です。
また、車中泊をする場合の電源としても活躍します。出力も大きく冷蔵庫や電子レンジにも対応。約19kgと重いのでひんぱんに持ち運ぶのは厳しいですが、備え付けの電源として、ぜひ購入を検討してみてください。
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