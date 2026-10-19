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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第310回

世界最小クラスで3台同時充電！ Ankerの70W USB充電器「Nano Charger」

2026年10月19日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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AmazonでAnkerの「Nano Charger」をチェック！
 

カバンにポンッと入る急速充電器
「Anker Nano Charger」

　Nano Chargerは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セール中で、Amazonプライム会員なら3990円（33％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

　単ポート最大70W出力に対応し、MacBook Airやスマホ、タブレットを急速充電できる世界最小クラスのUSB充電器です。GaN（窒化ガリウム）技術を採用し、従来の67W急速充電器より約55%の小型化を実現しています。

　USB-C×2とUSB-A×1の計3ポートを備え、3台同時充電に対応します。コンセントから落ちにくい構造や独自の温度管理機能「ActiveShield 4.0」も備え、安全かつ快適に持ち運べます。

「Anker Nano Charger」の特徴

単ポート最大70W出力でMacBook Airも急速充電

　最大70Wのハイパワー出力に対応し、スマートフォンはもちろんノートPCまで素早く充電できます。

従来品より約55%小型化された超コンパクト設計

　GaN技術の採用により世界最小クラスのコンパクトさを実現。折りたたみ式プラグで持ち運びも楽々です。

3台同時充電と抜け落ちにくい安定した設計

　USB-Cが2口とUSB-Aが1口あり、3台の機器を同時に充電可能。プラグ構造の工夫で壁コンセントから落ちにくい仕様です。

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まとめ：旅行先の充電器はコレ

　おすすめしたいのは、「旅行や出張に出かける機会の多い人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。最大70W急速充電なのでスピーディーに充電できます。

　3ポート対応のため複数の機器を同時に充電できるのも嬉しいポイント。コンセントを圧迫しないので使い勝手がいいと評判です。ぜひ購入を検討してみてください。

Amazon.co.jpでチェック

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック | 70W USB-C急速充電器 小型で3台同時充電。USB-C2ポートとUSB-A1ポート搭載。GaN採用で持ち運びにも便利。MacBook Pro MacBook Air iPhone iPad Galaxy対応 PSE技術基準適合

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