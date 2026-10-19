9万円切り！ ASUSのRyzen 7搭載15.6型ノートPC、Microsoft 365 Personalも2年間付属

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Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルがプライム感謝祭セールでAmazonプライム会員なら8万9800円（38％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

本製品は、AMD Ryzen 7 7840HSプロセッサーを搭載した15.6型ノートPCです。8GBメモリと512GB SSDを備え、最大10TOPSのNPU性能も有します。Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、届いてすぐに仕事や学習に活用可能なのもポイントです。

テンキーやプライバシーシャッター付きウェブカメラ、PD給電対応USB Type-Cも装備し、限定色のクワイエットブルーが魅力的な1台です。

Microsoft 365 Personal（24か月版）付属

Officeアプリやクラウドストレージが2年間利用できるライセンスが同梱され、届いてすぐに仕事や勉強で活用できます。

8コア16スレッドのRyzen 7 7840HS搭載

高い処理性能を備えたプロセッサーにより、複数アプリの同時起動や日常の各種作業をサクサク快適にこなせます。

メモリの拡張に対応する空きスロットを標準装備

標準の8GBメモリに加え、SODIMMスロットの空きを1つ備えているため、将来的なメモリ増設やパフォーマンス向上が可能です。

まとめ：すぐに使える1台

おすすめしたいのは、「普段使い用PC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。9万円切りでOfficeソフトが最初から付いているので、すぐに使えて満足度が高い一品です。

15.6型と大きめなので作業がしやすく、必要に応じて持ち運びもできる絶妙なサイズ感。「家や仕事でちゃんと使えるノートPCを、なるべく無理のない価格で選びたい」という人にはかなり現実的な1台です。重量も1.7kgとそこまで重すぎることはないので、ぜひPCの買い替えなどでご検討ください。