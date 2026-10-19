Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第308回
容量不足を一気に解決！ NextorageのSwitch 2検証済み1TBカード
2026年10月19日 16時00分更新
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たっぷり使える大容量
「Nextorage マイクロSD Expressカード」
Nextorage マイクロSD Expressカードは、Nextorageが販売するmicroSDカード。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セールとして1TBが、Amazonプライム会員なら3万9980円（8％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。
本製品は、Nintendo Switch 2動作検証済みの1TB microSD Expressカードです。PCIeとNVMe Gen3x1技術を採用し、最大880MB/sの高速読み出しを実現。一般的なUHS-Iカードの約8倍の転送速度で、ゲームのロード時間を短縮し滑らかなプレイ環境を提供します。
防水・耐衝撃など10種類の耐久テストをクリアし、安心の国内ブランド5年保証も付属。容量不足を解消し、快適にゲームを楽しめます。
「Nextorage マイクロSD Expressカード」の特徴
最大880MB/sの爆速転送でロード時間を大幅削減
PCIe/NVMe技術により従来規格の約8倍の超高速読み出しを実現。ゲームの起動やロード時間を縮めて快適に遊べます。
10項目の保護耐久テストをクリアしたタフな設計
防水、防塵、耐衝撃、耐温度など10種類のテストをクリアし、移動時やハードな使用環境でも大切なデータをしっかり守ります。
安心して使える日本ブランドの5年間長期保証
ソニーの技術者から生まれた日本ブランド製で、購入から5年間の日本語サポートと長期間の保証がついており安心です。
まとめ：安心の1TB大容量
おすすめしたいのは、「Nintendo Switch 2」でガンガン遊ぶ人です。ゲーム機本体の内蔵メモリは256GBで、1本50GBほどの重いゲームを入れるとすぐにパンクしてしまいます。遊び終わったゲームを削除して容量を空ける手もありますが、面倒なので大きめのSDカードを用意すると安心です。
128GB／256GB／512GB／1TBのカード容量については予算と相談ですが、長い目で見れば最大の1TBを選ぶのはアリ。余裕のあるダウンロードゲームライフを送りたいのであれば、ぜひこの機会に購入を検討しましょう。
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