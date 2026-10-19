Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第307回
約970gの超軽量！Ryzen AI搭載の13.3型ノート「HP OmniBook7 Aero」
2026年10月19日 16時00分更新
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持ち運びに最適な超軽量ボディ
「HP OmniBook7 Aero 13-bg」
「OmniBook7 Aero 13-bg」は、HPが販売するAI PCです。Amazonプライム感謝祭セールで、Amazonプライム会員なら13万3900円（21％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。
最大50TOPSのNPUを備えた「AMD Ryzen AI 5 340」プロセッサー搭載の13.3型AI PCです。人気シリーズ「HP Pavilion Aero 13」のDNAを継承し、重さ約970gの超軽量・最薄部16.5mmのスリムボディを実現。
16GBメモリや512GB SSD、WUXGA高画質IPS液晶、顔認証を装備し、最大15.5時間のバッテリー駆動に対応。持ち運びやすさと高い処理能力を兼ね備えた1台です。
「HP OmniBook7 Aero 13-bg」の特徴
重さわずか約970gの超軽量スリムボディ
持ち運びが苦にならない1kg未満の軽量設計で、日常の外出や出張、通学でも気軽に持ち運んで活用できます。
最大50TOPSのNPU搭載で先進のAI処理に対応
最新のRyzen AI 5プロセッサーとNPUにより、AIを活用した各種作業やマルチタスクをスムーズにこなせます。
最大15時間30分駆動する長持ちバッテリー
長時間のバッテリー駆動に対応し、充電器を持ち歩かなくても屋外や移動先で1日中安心して作業ができます。
まとめ：毎日持ち歩く人の負担を軽減
おすすめしたいのは、「ノートPCを持ち歩く人」です。1kgを切る超軽量ボディに、Copilotを快適に動かせるCPU性能を持つ本製品は、毎日ノートPCを持ち歩く人の需要にバッチリ応えます。
軽くてなお長時間バッテリーを搭載しているのも嬉しいポイント。今なら21％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。
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