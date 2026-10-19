約970gの超軽量！Ryzen AI搭載の13.3型ノート「HP OmniBook7 Aero」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「OmniBook7 Aero 13-bg」は、HPが販売するAI PCです。Amazonプライム感謝祭セールで、Amazonプライム会員なら13万3900円（21％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

最大50TOPSのNPUを備えた「AMD Ryzen AI 5 340」プロセッサー搭載の13.3型AI PCです。人気シリーズ「HP Pavilion Aero 13」のDNAを継承し、重さ約970gの超軽量・最薄部16.5mmのスリムボディを実現。

16GBメモリや512GB SSD、WUXGA高画質IPS液晶、顔認証を装備し、最大15.5時間のバッテリー駆動に対応。持ち運びやすさと高い処理能力を兼ね備えた1台です。

重さわずか約970gの超軽量スリムボディ

持ち運びが苦にならない1kg未満の軽量設計で、日常の外出や出張、通学でも気軽に持ち運んで活用できます。

最大50TOPSのNPU搭載で先進のAI処理に対応

最新のRyzen AI 5プロセッサーとNPUにより、AIを活用した各種作業やマルチタスクをスムーズにこなせます。

最大15時間30分駆動する長持ちバッテリー

長時間のバッテリー駆動に対応し、充電器を持ち歩かなくても屋外や移動先で1日中安心して作業ができます。

まとめ：毎日持ち歩く人の負担を軽減

おすすめしたいのは、「ノートPCを持ち歩く人」です。1kgを切る超軽量ボディに、Copilotを快適に動かせるCPU性能を持つ本製品は、毎日ノートPCを持ち歩く人の需要にバッチリ応えます。

軽くてなお長時間バッテリーを搭載しているのも嬉しいポイント。今なら21％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。