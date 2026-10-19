仕事も普段使いもこれ1台！ HPの15.6型大画面ノートPC「15-fd」

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「15-fd」は、HPが販売するノートPCです。Amazonプライム感謝祭セールで、Amazonプライム会員なら12万4800円（11％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

インテル Core 5 120Uプロセッサーと16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.6型ノートPCです。目にも優しい非光沢のFHD IPS液晶を備え、テンキー付きキーボードや大型パッドで入力作業も快適に行えます。

さらにAI機能をワンタッチで起動できるCopilotキーや207万画素Webカメラ、指紋認証、カメラシャッターを標準搭載。仕事から普段使いまで幅広く活躍する1台です。

インテル Core 5と16GBメモリでマルチタスクも快適

高性能CPUと16GB大容量メモリにより、複数のアプリ起動や動画鑑賞中の検索作業などもスムーズにこなせます。

テンキー＆Copilotキー搭載で作業効率アップ

数字入力に便利なテンキーに加え、AIアシスタントを素早く起動できるCopilotキーで日々の作業を快適にします。

指紋認証やカメラシャッターで安心のセキュリティー

ワンタッチで素早くログインできる指紋認証機能と、物理的にカメラを遮断できるシャッタードアでプライバシーを守ります。

まとめ：シンプルな構成が魅力

おすすめしたいのは、「ノートPCに過度な性能」を求めない人です。AI処理の高速化やAAAゲームも滑らかに遊べるグラフィック性能など、オーバースペックな性能は不要で、“普通に使える”ノートPCが欲しいなら本製品がおすすめです。

見やすいフルHDの15.6型ディスプレー、マルチタスクをこなせるスペック、Copilotキー搭載でAIアシスタントも起動しやすいなど、買ってすぐ使えるシンプルさが魅力。いまならセールで11％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。