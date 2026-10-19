Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第306回
仕事も普段使いもこれ1台！ HPの15.6型大画面ノートPC「15-fd」
2026年10月19日 15時00分更新
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普段使いしやすい1台
「HP ノートパソコン 15-fd6」
「15-fd」は、HPが販売するノートPCです。Amazonプライム感謝祭セールで、Amazonプライム会員なら12万4800円（11％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。
インテル Core 5 120Uプロセッサーと16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.6型ノートPCです。目にも優しい非光沢のFHD IPS液晶を備え、テンキー付きキーボードや大型パッドで入力作業も快適に行えます。
さらにAI機能をワンタッチで起動できるCopilotキーや207万画素Webカメラ、指紋認証、カメラシャッターを標準搭載。仕事から普段使いまで幅広く活躍する1台です。
「HP ノートパソコン 15-fd」の特徴
インテル Core 5と16GBメモリでマルチタスクも快適
高性能CPUと16GB大容量メモリにより、複数のアプリ起動や動画鑑賞中の検索作業などもスムーズにこなせます。
テンキー＆Copilotキー搭載で作業効率アップ
数字入力に便利なテンキーに加え、AIアシスタントを素早く起動できるCopilotキーで日々の作業を快適にします。
指紋認証やカメラシャッターで安心のセキュリティー
ワンタッチで素早くログインできる指紋認証機能と、物理的にカメラを遮断できるシャッタードアでプライバシーを守ります。
まとめ：シンプルな構成が魅力
おすすめしたいのは、「ノートPCに過度な性能」を求めない人です。AI処理の高速化やAAAゲームも滑らかに遊べるグラフィック性能など、オーバースペックな性能は不要で、“普通に使える”ノートPCが欲しいなら本製品がおすすめです。
見やすいフルHDの15.6型ディスプレー、マルチタスクをこなせるスペック、Copilotキー搭載でAIアシスタントも起動しやすいなど、買ってすぐ使えるシンプルさが魅力。いまならセールで11％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。
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