豚しゃぶ×ニンニクの豪快ラーメンが辛旨に！ 埼玉中心のジャンクガレッジで

埼玉県を中心に展開しているラーメンチェーン「ジャンクガレッジ」では、10月21日より「ニンニク豚しゃぶ辛ラーメン」を発売します。
ボリューム感×辛旨「豚しゃぶ辛ラーメン」
発売中の「ニンニク豚しゃぶラーメン」に辛さを加えた新たな一杯が登場。
▲「ニンニク豚しゃぶ辛ラーメン」
並：1040円、大：1140円、倍：1240円
豚しゃぶを豪快に盛り付けた「ニンニク豚しゃぶラーメン」にピリッと刺激的な辛さをプラス。豚肉の旨みをしっかり感じながら、辛味が全体を引き締め、最後まで箸が止まらない一杯に仕上げたといいます。
麺、野菜、豚しゃぶを豪快に一緒に頬張れば、ボリューム感と、後を引く辛旨感を存分に楽しめるのだとか。「しゃぶ増し」も用意されます。
埼玉に展開する「ジャンクガレッジ」
ボリュームのあるガッツリ系ラーメンで人気の「ジャンクガレッジ」に、今回は辛旨系のメニューが登場。なお、9月から発売されている「ニンニク豚しゃぶラーメン」も引き続き販売されます。
ジャンクガレッジは埼玉を中心に30店舗ほど展開しています。お近くに店舗がある人はチェックしてみては。
（※文中の価格はすべて税込）
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