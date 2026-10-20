豚しゃぶ×ニンニクの豪快ラーメンが辛旨に！ 埼玉中心のジャンクガレッジで

埼玉県を中心に展開しているラーメンチェーン「ジャンクガレッジ」では、10月21日より「ニンニク豚しゃぶ辛ラーメン」を発売します。

ボリューム感×辛旨「豚しゃぶ辛ラーメン」

発売中の「ニンニク豚しゃぶラーメン」に辛さを加えた新たな一杯が登場。

▲「ニンニク豚しゃぶ辛ラーメン」

並：1040円、大：1140円、倍：1240円

豚しゃぶを豪快に盛り付けた「ニンニク豚しゃぶラーメン」にピリッと刺激的な辛さをプラス。豚肉の旨みをしっかり感じながら、辛味が全体を引き締め、最後まで箸が止まらない一杯に仕上げたといいます。

麺、野菜、豚しゃぶを豪快に一緒に頬張れば、ボリューム感と、後を引く辛旨感を存分に楽しめるのだとか。「しゃぶ増し」も用意されます。

埼玉に展開する「ジャンクガレッジ」

ボリュームのあるガッツリ系ラーメンで人気の「ジャンクガレッジ」に、今回は辛旨系のメニューが登場。なお、9月から発売されている「ニンニク豚しゃぶラーメン」も引き続き販売されます。

ジャンクガレッジは埼玉を中心に30店舗ほど展開しています。お近くに店舗がある人はチェックしてみては。

（※文中の価格はすべて税込）