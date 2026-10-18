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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第108回

BenQ GW2790Q 27インチ

目をいたわる機能満載！ 事務作業向け27インチWQHDディスプレーが2万6800円

2026年10月18日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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【Amazon.co.jp限定】BenQ GW2790Q 27インチ WQHD IPS 100Hz アイケアモニター | ノングレア,黒筐体,sRGB,99%,3辺ウルトラスリムベゼル,輝度自動調整機能(B.I.,Gen2),ブルーライト軽減,フリッカーフリー,コーディングモード,スピーカー内蔵,3年保証(パネル・バックライト1年),ベンキュージャパン　※画面をタップすると別ページに飛びます

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

BenQ GW2790Q 27インチに注目！

　BenQの外付けディスプレー「BenQ GW2790Q 27インチ」がタイムセール対象。現在、過去価格3万1111円のところ、14％オフの2万6800円で販売中。

　「目の健康を守るためのBenQ独自のアイケア技術」を搭載した27インチWQHD（2560×1440）解像度の外付けディスプレー。IPSパネル、リフレッシュレート最大100Hz、sRGBカバー率99％、輝度自動調整機能などを備えた、事務作業向けの一台だ。

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BenQ GW2790Q 27インチの特徴

■事務作業が捗るWQHD解像度ディスプレー
　27インチのIPSパネルにWQHD（2560×1440）解像度、sRGBカバー率99％で画面表示は精細かつ鮮明。ゲームプレイにも支障はないがリフレッシュレートは最大100Hzのため、どちらかと言えば広い面積を使っての事務作業に向いている印象。ExcelなどOfficeアプリ利用に好適だろう。

■目に優しい機能満載！
　「アイケアモニター」をうたう本モデル。ブルーライト軽減、フリッカーフリー、カラーユニバーサルモード、そして画面や設定作業時間管理などアイケアに関する諸機能をまとめた独自アプリ「Eye-CareU」を搭載しており、目をいたわるつくりとなっている。

WQHDはフルHDの約1.8倍の広さ。事務作業が捗る！

目の疲労を抑えるための機能を搭載

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我々をいたわってくれるディスプレー!?

　広いサイズと解像度を活かしての事務作業が捗りそうな一台。疲れ目を抑えるための機能を大きく推しており、ディスプレーの前で長時間過ごす私たちを労わってくれる珍しいタイプのディスプレーかも。仕事用を求めているならオススメの製品だ。

過去価格：3万1111円
現在の価格：2万6800円［14％OFF］

目的に合わせた画面モードを用意

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