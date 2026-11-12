Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第109回
ROG Strix OLED XG27ACDMS 26.5インチ
ゲーマーに人気のWQHD解像度＋量子ドット有機ELディスプレーがスマイルSale中
2026年11月12日 15時00分更新
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ROG Strix OLED XG27ACDMS 26.5インチに注目！
ASUSのゲーミングディスプレー「ROG Strix OLED XG27ACDMS 26.5インチ」がスマイルSale対象。現在、参考価格7万9800円のところ、スマイルセールで5％オフの7万5800円で販売中。
画面サイズは26.5型、解像度はWQHD（2560×1440）、パネルは量子ドット有機EL、リフレッシュレート最大280Hz、応答時間0.03ms（GTG）、G-Sync対応、VESA DisplayHDR 400、DCI-P3カバー率99％。人気のWQHD解像度にゲーミング性能を目一杯詰め込んだスペックだ。インターフェースもHDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB Type-Cと使い勝手が良い。
ASUS ROG Strix OLED 27インチの特徴
■QD-OLEDパネル採用
量子ドットOLEDパネルを採用、より明るい画面でプレイできる。また、リフレッシュレート最大280Hz、応答時間0.03ms（GTG）、G-Sync対応でヌルヌルと滑らかに動く映像が期待できる。
■ASUSのディスプレー専用管理ソフト
ASUSのディスプレー専用ソフト「ASUS DISPLAYWIDGET CENTER」をPCにインストールすることで、画面の明るさやコントラスト、色温度を慣れたマウス操作で簡単に調整できる。
人気のWQHD＋有機ELがお手頃価格に！
フルHDから次のステップに移りたいユーザーたちに人気のWQHD解像度、そして鮮やかな＆沈み込む黒でプレイを引き立たせる量子ドット有機ELを併せ持った一台が、スマイルSaleでお求めやすい価格に。この機会をステップアップを！
参考価格：7万9800円
現在の価格：7万5800円［5％OFF］
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