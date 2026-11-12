ゲーマーに人気のWQHD解像度＋量子ドット有機ELディスプレーがスマイルSale中

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ROG Strix OLED XG27ACDMS 26.5インチに注目！

ASUSのゲーミングディスプレー「ROG Strix OLED XG27ACDMS 26.5インチ」がスマイルSale対象。現在、参考価格7万9800円のところ、スマイルセールで5％オフの7万5800円で販売中。

画面サイズは26.5型、解像度はWQHD（2560×1440）、パネルは量子ドット有機EL、リフレッシュレート最大280Hz、応答時間0.03ms（GTG）、G-Sync対応、VESA DisplayHDR 400、DCI-P3カバー率99％。人気のWQHD解像度にゲーミング性能を目一杯詰め込んだスペックだ。インターフェースもHDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB Type-Cと使い勝手が良い。

ASUS ROG Strix OLED 27インチの特徴

■QD-OLEDパネル採用

量子ドットOLEDパネルを採用、より明るい画面でプレイできる。また、リフレッシュレート最大280Hz、応答時間0.03ms（GTG）、G-Sync対応でヌルヌルと滑らかに動く映像が期待できる。

■ASUSのディスプレー専用管理ソフト

ASUSのディスプレー専用ソフト「ASUS DISPLAYWIDGET CENTER」をPCにインストールすることで、画面の明るさやコントラスト、色温度を慣れたマウス操作で簡単に調整できる。

人気のWQHD＋有機ELがお手頃価格に！

フルHDから次のステップに移りたいユーザーたちに人気のWQHD解像度、そして鮮やかな＆沈み込む黒でプレイを引き立たせる量子ドット有機ELを併せ持った一台が、スマイルSaleでお求めやすい価格に。この機会をステップアップを！

参考価格：7万9800円

現在の価格：7万5800円［5％OFF］