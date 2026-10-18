写真のプロ向け！ キャリブレーション済の高色域24.1型液晶ディスプレーが最安値更新【プライム会員限定タイムセール】

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ASUS ProArt PA248QV 24.1インチに注目！

ASUSの外付けディスプレー「ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ」がプライム感謝祭セール対象。現在、過去価格3万147円のところ、14％オフの2万5980円で販売中。発売以来最安値なので要チェック！

24.1インチの外付けディスプレーで、最大の特徴は出荷前にキャリブレーションが済んでおり、なおかつCalMAN Verified認証プログラムで色精度を保証されていること。写真編集の強い味方であることはもちろん、各種オフィス作業にもちょうど良いサイズの一台だ。

ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ外付けディスプレーの特徴

■写真編集・Webデザインのプロ向け仕様

sRGBおよびRec. 709ともに色域カバー率100％のIPS液晶パネルを搭載。さらに、色精度を保証されたキャリブレーション済みの状態で出荷され、カメラマンやWebデザイナーといったプロフェッショナルの用途に耐える仕様。1920×1200のWUXGA解像度は、写真編集のほか文書作業でも重宝する。

■各種ケーブル同梱！ 箱出しですぐ使い始められる

インターフェースはHDMIとDisplayPort、そしてD-Subに対応。ほかにUSB 3.0 Type-A×4基を搭載。本体のほか電源ケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、そしてUSBケーブルを同梱（保証書とキャリブレーションレポートも）。箱出しで即、使い始められるのはうれしい。

“高色域を保証済み”というレアな特徴を持った一台が特価

高色域のパネルがキャリブレーション済みで出荷される「ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ」は、プロフェッショナルのもとでも活躍できる一台。また、アスペクト比が16：10なので書類仕事用としても便利なサイズ。写真編集やWebデザインに真価を発揮する外付け液晶ディスプレーだ。

過去価格：3万147円

現在の価格：2万5980円［14％OFF］