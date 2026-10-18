Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第105回
ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ
写真のプロ向け！ キャリブレーション済の高色域24.1型液晶ディスプレーが最安値更新【プライム会員限定タイムセール】
2026年10月18日 15時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ASUS ProArt PA248QV 24.1インチに注目！
ASUSの外付けディスプレー「ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ」がプライム感謝祭セール対象。現在、過去価格3万147円のところ、14％オフの2万5980円で販売中。発売以来最安値なので要チェック！
24.1インチの外付けディスプレーで、最大の特徴は出荷前にキャリブレーションが済んでおり、なおかつCalMAN Verified認証プログラムで色精度を保証されていること。写真編集の強い味方であることはもちろん、各種オフィス作業にもちょうど良いサイズの一台だ。
ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ外付けディスプレーの特徴
■写真編集・Webデザインのプロ向け仕様
sRGBおよびRec. 709ともに色域カバー率100％のIPS液晶パネルを搭載。さらに、色精度を保証されたキャリブレーション済みの状態で出荷され、カメラマンやWebデザイナーといったプロフェッショナルの用途に耐える仕様。1920×1200のWUXGA解像度は、写真編集のほか文書作業でも重宝する。
■各種ケーブル同梱！ 箱出しですぐ使い始められる
インターフェースはHDMIとDisplayPort、そしてD-Subに対応。ほかにUSB 3.0 Type-A×4基を搭載。本体のほか電源ケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、そしてUSBケーブルを同梱（保証書とキャリブレーションレポートも）。箱出しで即、使い始められるのはうれしい。
“高色域を保証済み”というレアな特徴を持った一台が特価
高色域のパネルがキャリブレーション済みで出荷される「ASUS ProArt PA248QV 24.1インチ」は、プロフェッショナルのもとでも活躍できる一台。また、アスペクト比が16：10なので書類仕事用としても便利なサイズ。写真編集やWebデザインに真価を発揮する外付け液晶ディスプレーだ。
過去価格：3万147円
現在の価格：2万5980円［14％OFF］
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第104回
トピックス「安価な大画面が欲しい！」3440×1440解像度＆120Hzで4万円台の掘り出し物はいかが？
-
第103回
トピックス初めてQD-OLEDディスプレー買うなら、ASUS独自の焼き付き防止機能搭載「ROG Strix OLED」が本気でオススメ
-
第102回
トピックス写真編集の味方！ キャリブレーション済の高精細・高発色・高色域4K液晶がタイムセール中
-
第101回
トピックス1万6980円のゲーミングディスプレーだけど240Hz、1ms、Fast IPSのヌルヌル性能！ 最初の一台はこれで決まり
-
第100回
トピックスヌルヌルで暗がりも見える！ ゲーマー垂涎「ミニLED＋量子ドット＋AI」採用の4Kゲーミングディスプレーが今Amazonで大値引き中
-
第99回
トピックス映像鑑賞が多いなら前面スピーカー装備の4Kディスプレー「BenQ EW2790U 27インチ」が買い！
-
第98回
トピックス映像を最適化して没入感アップ！ 高スペックWQHD27型液晶ゲーミングディスプレーがAmazonで27％オフ
-
第97回
トピックスMac向けの外付け4Kディスプレー発見！ Thunderbolt 4ポート2基搭載でアップル製品をつなぐ使い勝手良いハブにも
-
第96回
トピックス「27型/4K/160Hz」と「24型/フルHD/320Hz」の二刀流ゲーミングディスプレーが今Amazonでセール中
-
第95回
トピックスゲーム画面も作業スペースも横に広がる！ LGの21：9モニターが2万2800円
- この連載の一覧へ