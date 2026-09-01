写真編集の味方！ キャリブレーション済の高精細・高発色・高色域4K液晶がタイムセール中

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ASUS ProArt PA279CV-J 27インチに注目！

ASUSの外付けディスプレー「ASUS ProArt PA279CV-J 27インチ」がスマイルセール対象。現在、参考価格5万6480円のところ、スマイルセールで5％オフの5万3480円で販売中。

27型の4K液晶ディスプレーで、特徴は工場出荷時にキャリブレーションが済んでおり、色精度に優れたCalMAN Verified対応モデルとなっていること。写真編集などのクリエイティブワークにピッタリな一台だ。もちろんビジネス作業も問題ない。

ASUS ProArt PA279CV-J 27インチの特徴

■正確な色を表現する4K IPSパネル

sRGBカバー率100％、Rec.709カバー率100％の高色域に加えてキャリブレーション済みという、色精度に優れたモデル。発色が良い4KのIPSパネルとあわせて、写真編集などに強みがある。

■使い勝手の良いUSB Type-C接続

インターフェースはHDMIとDPのほか、USB Type-C接続に対応。PCとケーブル1本で65W給電の外付けディスプレーとして機能する。テレワーク用の周辺機器としても便利。

キャリブレーション済の高精細・高発色・高色域4K液晶

正確な色表現に4Kの高精細が加わった「写真を見るため」に作られたかのような一台。写真編集や映画鑑賞などに活躍するだろう。画面サイズも大き過ぎないため、そのままテレワーク用の外付けディスプレーとしても問題なく使用できる。写真撮影・編集が趣味ならチェックしておきたい。

参考価格：5万6480円

現在の価格：5万3480円［5％OFF］