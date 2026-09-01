1万6980円のゲーミングディスプレーだけど240Hz、1ms、Fast IPSのヌルヌル性能！ 最初の一台はこれで決まり

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Xiaomi G25i 24.5インチ ゲーミングディスプレーに注目！

Xiaomiのゲーミングディスプレー「G25i 24.5インチ」がスマイルセール対象。現在、参考価格1万7980円のところ、スマイルセールで6％オフの1万6980円で販売中。

24.5型フルHD液晶のゲーミングディスプレーで、特徴は最大240Hzの高リフレッシュレート。ジャンル問わず、スムーズな描写でゲームを楽しめるだろう。インターフェースもHDMI 2.0とDisplayPort 1.4を1基ずつで過不足ない。

そのほか応答速度は1ms（GTG）、DisplayHDR 400やFreeSync Premiumへの対応、sRGBカバー率100％、DCI-P3カバー率93％などゲームプレイを後押ししてくれる機能満載だ。

Xiaomi G25i 24.5インチの特徴

■最大240Hzの高リフレッシュレート

Xiaomi G25i 24.5インチ最大の特徴は、最大240Hzの高リフレッシュレート。描写が滑らかになり、これがFPSプレイヤーにとっては絶大なアドバンテージとなる。

■DisplayHDR 400認証済み

ゲーム画面のコントラストを高めることで、すべてのディテールがくっきり際立つ。不自然な白飛びが抑えられるだけでなく、暗がりに潜む相手も発見しやすくなるだろう。

■インターフェースはHDMI＆DP

インターフェースはHDMI 2.0とDisplayPort 1.4のポートを1基ずつ。応答速度1ms（GTG）、sRGBカバー率100％、DCI-P3カバー率93％の高色域など価格に似合わぬ高性能ぶりで、ゲーマー最初の一台としてもオススメできる。

1万6980円でこの性能はうれしい限り！

フルHDのゲーミングディスプレーとしてかゆい所に手が届く「これで良いんだよ」感満載の一台。発売から間もないが今回スマイルセールで6％オフとなっている。リーズナブルにゲーミングディスプレーを買いたい人にとってはまたとないチャンスだろう。

参考価格：1万7980円

現在の価格：1万6980円［6％OFF］