「スペックが低過ぎない安価なビジネスノートPC」が欲しいなら。38％オフのIdeaPad Slim 3が狙い目！

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Lenovo IdeaPad Slim 3【Amazon.co.jp限定】に注目！

レノボのノートPC「Lenovo IdeaPad Slim 3【Amazon.co.jp限定】」がプライム感謝祭セール対象。現在、参考価格18万4800のところ、38％オフの11万4800円で販売中。Amazonでの登場以来最安値の模様。

15.3型WUXGA（1920×1200）解像度のIPS液晶を搭載した、コスパ重視のスタンダードノートPCで、Microsoft 365 Personal（24ヵ月）を使えるうれしい仕様の一台だ。

Lenovo IdeaPad Slim 3【Amazon.co.jp限定】の特徴

■スタンダードなビジネスノートPCはここにある！

「Lenovo IdeaPad Slim 3【Amazon.co.jp限定】」は第12世代Core 5 320を搭載してメモリー16GB＋SSD 512GBと、オフィス作業に過不足ない構成が光る。画面も縦に広い1920×1200（アスペクト比16：10）で、Officeアプリなどとの相性も良い。キーボードにテンキーが付いているのも加点ポイントだ。

■100％国内サポートの安心感！

レノボのサポート体制はコールセンター、各種修理、パーツ管理などすべて国内で完結している。たとえば電話サポートや修理に関しては、膨大なノウハウを持つNECパーソナルコンピュータ群馬事業所に集約されているとのこと。「延々BOTとチャットさせられた挙句、何ひとつ解決しない……」などという不快な思いをする必要もないわけだ。

「スタンダードな」ビジネスノートPCが欲しいなら！

「どこにでもあるようなビジネスノートPCを安価に手に入れる」ことは案外難しい。本当に安価なPCはスペックの問題で、Officeアプリ作業時に後悔することになることも。とは言え、ちょっと構成を欲張ると2.5K画面や薄型軽量ボディーも一緒に付いてきてしまい、一気に価格帯が上がってしまう。

そんななか、「Lenovo IdeaPad Slim 3【Amazon.co.jp限定】」はまさに、どこにでもあるようで実はなかなかお目に掛かれない“スタンダードな”ビジネスノートPCのお手本と言える。必要な人にはぴったりハマる一台だろう。

過去価格：18万4800円

現在の価格：11万4800円［38％OFF］