Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第110回
ASUS ZenScreen MB16FC-J 16インチ
パススルー充電可能な16型ポータブルディスプレーがビジネス作業の相棒にピッタリ
2026年11月12日 15時30分更新
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ASUS ZenScreen MB16FC-Jに注目！
ASUSのポータブルディスプレー「ASUS ZenScreen MB16FC-J」がスマイルセール対象。現在、参考価格2万3616円のところ、スマイルセールで16％オフの1万9800円で販売中。
画面サイズは16型、解像度はWUXGA（1920×1200）、パネルはアンチグレアのIPS液晶、リフレッシュレート最大75Hz、低ブルーライトフィルターおよびフリッカーフリー技術を採用。パススルー充電機能も持つ。シンプルにケーブル1本で完結できる接続性がうれしい一台だ。インターフェースはmini HDMIおよびUSB Type-C（PCがDP Altモードに対応していること）。
ASUS ZenScreen MB16FC-J 16インチの特徴
■USB Type-Cケーブルのみで接続可能
使用PCのポートがDP Altモードに対応している場合は、USB Type-Cケーブル1本で接続が完結する。また、パススルー充電にも対応しているため、たとえば本体とノートPCをつないだうえで、モバイルバッテリーやACアダプターと接続すれば、本体を経由してノートPCに電力供給できる。どちらも出先などでの利便性に大きく貢献する仕様だ。
■長時間作業の味方になる技術
Windowsマシンと接続する際は、本体の向きを自動検知して横向き・縦向きを自動切り替えできる。また、長時間作業による目の疲れを抑えると言われる、ブルーライトフィルターおよびフリッカーフリー技術を採用している。
使い勝手が良い16型ポータブルディスプレー
ビジネスの現場で使い勝手の良さそうな機能を過不足なく揃えた一台。USB Type-C接続ならケーブル1本でプラグアンドプレイができるほか、2本あればパススルー機能で本体を経由した充電も！ 縦に長い16：10のアスペクト比もうれしい。出先での作業が多い人はスマイルセールの機会にぜひ！
参考価格：2万3616円
現在の価格：1万9800円［16％OFF］
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