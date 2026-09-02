「安価な大画面が欲しい！」3440×1440解像度＆120Hzで4万円台の掘り出し物はいかが？

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IODATA BizCrysta 34インチに注目！

IODATAの外付けディスプレー「IODATA BizCrysta 34インチ」がスマイルセール対象。現在、参考価格4万9800円のところ、スマイルセールで10％オフの4万4820円で販売中。

解像度はフルHDの約2.4倍にあたるUWQHD（3440×1440）。リフレッシュレート最大120Hz、応答時間3ms。インターフェースはHDMI、DisplayPort、USB Type-C（65W給電）、USB Type-A×3、ヘッドホンジャック、有線LAN。スペックや機能的に突出したものはないが、「大画面でOffice作業をこなしたい」といったニーズにはピッタリハマる製品だ。

IODATA BizCrysta 34インチの特徴

■大画面で作業したい人へ

解像度は3440×1440で作業スペースはフルHDの約2.4倍。「大きな画面は欲しいものの、ゲーミング系の機能は要らないので、そのぶんお安く……」というニーズに応えてくれる。画面分割（PbP）にも対応しており、「Officeとブラウザを同時に立ち上げながらWeb会議……」といった際にも力を発揮する。

■インターフェースも過不足ない

インターフェースはHDMI、DisplayPort、USB Type-C（65W給電）、USB Type-A×3、ヘッドホンジャック、有線LAN。なお、リフレッシュレートは最大120Hzとそこそこなので、「テレワーク用だけど軽くゲームもしたい！」という人にもオススメ。

「安価な大画面」を求める人へ

解像度3440×1440は作業スペースとして広大。画面分割機能とあわせ、仕事用の外付けディスプレーとして十分な働きをしてくれるだろう。安価な大画面をお探しなら、スマイルセールで10％オフの今を逃す手はない。

参考価格：4万9800円

現在の価格：4万4820円［10％OFF］