Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第104回
IODATA BizCrysta 34インチ
「安価な大画面が欲しい！」3440×1440解像度＆120Hzで4万円台の掘り出し物はいかが？
2026年09月02日 20時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
IODATA BizCrysta 34インチに注目！
IODATAの外付けディスプレー「IODATA BizCrysta 34インチ」がスマイルセール対象。現在、参考価格4万9800円のところ、スマイルセールで10％オフの4万4820円で販売中。
解像度はフルHDの約2.4倍にあたるUWQHD（3440×1440）。リフレッシュレート最大120Hz、応答時間3ms。インターフェースはHDMI、DisplayPort、USB Type-C（65W給電）、USB Type-A×3、ヘッドホンジャック、有線LAN。スペックや機能的に突出したものはないが、「大画面でOffice作業をこなしたい」といったニーズにはピッタリハマる製品だ。
IODATA BizCrysta 34インチの特徴
■大画面で作業したい人へ
解像度は3440×1440で作業スペースはフルHDの約2.4倍。「大きな画面は欲しいものの、ゲーミング系の機能は要らないので、そのぶんお安く……」というニーズに応えてくれる。画面分割（PbP）にも対応しており、「Officeとブラウザを同時に立ち上げながらWeb会議……」といった際にも力を発揮する。
■インターフェースも過不足ない
インターフェースはHDMI、DisplayPort、USB Type-C（65W給電）、USB Type-A×3、ヘッドホンジャック、有線LAN。なお、リフレッシュレートは最大120Hzとそこそこなので、「テレワーク用だけど軽くゲームもしたい！」という人にもオススメ。
「安価な大画面」を求める人へ
解像度3440×1440は作業スペースとして広大。画面分割機能とあわせ、仕事用の外付けディスプレーとして十分な働きをしてくれるだろう。安価な大画面をお探しなら、スマイルセールで10％オフの今を逃す手はない。
参考価格：4万9800円
現在の価格：4万4820円［10％OFF］
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第103回
トピックス初めてQD-OLEDディスプレー買うなら、ASUS独自の焼き付き防止機能搭載「ROG Strix OLED」が本気でオススメ
-
第102回
トピックス写真編集の味方！ キャリブレーション済の高精細・高発色・高色域4K液晶がタイムセール中
-
第101回
トピックス1万6980円のゲーミングディスプレーだけど240Hz、1ms、Fast IPSのヌルヌル性能！ 最初の一台はこれで決まり
-
第100回
トピックスヌルヌルで暗がりも見える！ ゲーマー垂涎「ミニLED＋量子ドット＋AI」採用の4Kゲーミングディスプレーが今Amazonで大値引き中
-
第99回
トピックス映像鑑賞が多いなら前面スピーカー装備の4Kディスプレー「BenQ EW2790U 27インチ」が買い！
-
第98回
トピックス映像を最適化して没入感アップ！ 高スペックWQHD27型液晶ゲーミングディスプレーがAmazonで27％オフ
-
第97回
トピックスMac向けの外付け4Kディスプレー発見！ Thunderbolt 4ポート2基搭載でアップル製品をつなぐ使い勝手良いハブにも
-
第96回
トピックス「27型/4K/160Hz」と「24型/フルHD/320Hz」の二刀流ゲーミングディスプレーが今Amazonでセール中
-
第95回
トピックスゲーム画面も作業スペースも横に広がる！ LGの21：9モニターが2万2800円
-
第94回
トピックス講義ノートも資料作成もこれ1台！ 11インチタブレットが19％オフ＆限定カラーで登場
- この連載の一覧へ