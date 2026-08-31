ヌルヌルで暗がりも見える！ ゲーマー垂涎「ミニLED＋量子ドット＋AI」採用の4Kゲーミングディスプレーが今Amazonで大値引き中

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BenQ MOBIUZ EX321UX 31.5インチ ゲーミングディスプレーに注目！

BenQのゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX321UX 31.5インチ」がスマイルセール対象。現在、参考価格24万0,910円から17％オフの19万9800円で販売中。

4K解像度、リフレッシュレート最大144Hz、応答速度1ms（GTG）、FreeSync対応など高い基本スペックに加え、ミニLED＋量子ドットの採用で一般的な液晶よりも高コントラストかつ鮮やかな映像表現を楽しめる。インターフェースはHDMI 2.1×3、DisplayPort 2.1、USB Type-C×3、USB Type-A×3、ヘッドホンジャックと接続端子も豊富。環境を拡張しやすいのは◎。

BenQ MOBIUZ EX321UX 31.5インチの特徴

■サウンドを大幅強化できる「eARC」機能搭載

スピーカーやヘッドホンなど外部機器を使用したサラウンド環境において、音の遅延を極力抑える「eARC」機能を搭載。これにより、音の遅延に悩まされずゲーム映像と噛み合った立体音響が堪能できる。

■画質調整はAIにお任せ

「HDRi」「Shadow Phage」の各機能は、ユーザー環境にあわせて自動的にコントラストを調整してくれる。暗くて見えにくいようなシーンでは機能をオンにすることで、暗がりに潜む物体を見つけやすくなるだろう。なお、ゲームジャンルごとに表示設定を最適化してくれる「Color Mode」も搭載。こちらはユーザーが任意に選択できる。

■ミニLED＋量子ドットによる一段上の映像表現

バックライトとしてミニLEDを搭載しているほか、量子ドット技術を採用することで高コントラストと鮮やかな色彩を実現している。ゲーム特有の派手な色使いや、相手が見づらい暗がりでの戦闘時などに威力を発揮するだろう。

一段上の映像表現を求める人はこの機会を逃すべからず

BenQのハイスペック・ゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX321UX 31.5インチ」は、ミニLED＋量子ドット採用で映像表現がアップしており、ゲーマーにとっては絶好の一台と言える。そのぶん値も張るが、現在Amazonのスマイルセール対象でお求めやすくなっているため、秋の大作に備えている人にとっては良いタイミングかもしれない。

参考価格：19万9800円

現在の価格：24万910円［17％OFF］