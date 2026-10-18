ほぼ1万円、Switch 2にピッタリかもしれない144Hz対応フルHDディスプレー発見！

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Xiaomi A24i 24インチに注目！

Xiaomiの外付けディスプレー「Xiaomi A24i 24インチ」がタイムセール対象。現在、参考価格1万2580円のところ、15％オフの1万693円で販売中。

低ブルーライト認証済みの23.8インチフルHD（1920×1080）解像度のIPS液晶パネルで、リフレッシュレート144HzにsRGBカバー率99％など、日々の仕事・学業や軽いゲーミングにも適したお求めやすいモデルだ。

Xiaomi A24i 24インチの特徴

■安価なゲーミング用ディスプレーとして有用

約24インチ＋フルHDは、現状最もポピュラーなゲーム用の外付けディスプレー環境。それが1万円＋αで手に入るのはAmazonのタイムセールならでは！ しかもリフレッシュレート144Hz、sRGBカバー率99％とゲームプレイに有用なスペックも最低限保持している。「自室でのゲーム用に1枚欲しい……」という需要に応えてくれる製品だ。

■もしかして……Switch 2にピッタリ!?

Nintendo Switch 2が対応する最大リフレッシュレートは120Hz（フルHD時）。つまり、4K必須なゲームでもない限り、「Xiaomi A24i 24インチ」でたいていの用は足りるはず。HDMI 2.0ポートを備えており、インターフェースも無問題。高価なモバイルディスプレーを新たに見繕うぐらいなら、1万円＋αで本モデルを買い求めるほうがコスパに優れるだろう。

一芸に秀でた安価ディスプレーには役割がある

単に安価なフルHD液晶ディスプレーに食指は動かないが、IPSパネルなうえに最大リフレッシュレート144Hz、sRGBカバー率99％、HDMI 2.0ポート搭載とくれば話は別だ。Switch 2用の外付けディスプレーとして役割を果たしてくれるだろうし、日々のPC作業用としても特に困らないスペック。サクッと買って自室に置いておきたい一台と言えるだろう。

参考価格：1万2580円

現在の価格：1万693円［15％OFF］