初めてQD-OLEDディスプレー買うなら、ASUS独自の焼き付き防止機能搭載「ROG Strix OLED」が本気でオススメ

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ASUS ROG Strix OLED 27インチに注目！

ASUSのゲーミングディスプレー「ASUS ROG Strix OLED 27インチ」がスマイルセール対象。現在、参考価格7万3535円のところ、スマイルセールで5％オフの6万9800円で販売中。

画面サイズは27型、解像度はWQHD（2560×1440）、パネルはQD-OLED、リフレッシュレート最大240Hz、応答時間0.03ms（GTG）、HDR10対応、DCI-P3カバー率99％など、滑らかで色鮮やかな映像を期待させるスペック。インターフェースもHDMI 2.1（FRL）×2、DisplayPort 1.4（DSC）、3.5mmステレオミニジャックと過不足ない。

ASUS ROG Strix OLED 27インチの特徴

■QD-OLEDパネル採用

量子ドットOLEDパネルを採用しており、OLEDよりも明るく鮮やか。リフレッシュレート最大240Hz、応答時間0.03ms（GTG）などと相まって滑らかな映像をゲーマーに届ける。

■ASUS独自の機能

残像・ブレを抑える「Extreme Low Motion Blur」、リフレッシュレートの変動にあわせて輝度をコントロールする「輝度補正アルゴリズム」、リフレッシュレートを制限することでチラつきを抑える「リフレッシュレートキャップ」、ユーザーが離れると黒い画像に切り替わる焼き付き防止技術「ASUS OLED CARE PRO」といったASUS独自機能を搭載。

「初めての有機ELディスプレー」にちょうど良い

有機ELディスプレーが気になっているゲーマーにとっては、QD-OLEDパネル搭載かつ、スマイルセール中の本製品は乗り換え先としてちょうど良いのでは。有機EL特有の弱点である焼き付きを抑えるASUS独自技術が搭載されていることも、有機ELディスプレー初心者にはありがたいところだ。

参考価格：7万3535円

現在の価格：6万9800円［5％OFF］