Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第99回
BenQ EW2790U 27インチ
映像鑑賞が多いなら前面スピーカー装備の4Kディスプレー「BenQ EW2790U 27インチ」が買い！
2026年08月30日 21時00分更新
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【Amazon.co.jp限定】BenQ EW2790U 27インチディスプレーに注目！
BenQの外付けディスプレー「EW2790U 27インチ」がAmazonのスマイルセールに登場。参考価格5万1313円から17％オフの4万2739円で販売中だ。
27インチの4K液晶ディスプレーで、DCI-P3カバー率95％の広色域、高コントラストを約束するVESA DisplayHDR 400対応など、映像体験を重視するモデル。最大の特徴は、5W×2の内蔵スピーカーをあえて前面に押し出したデザイン。映画など映像作品の鑑賞に適した一台となっている。
BenQ EW2790U 27インチの特徴
■5W×2の内蔵スピーカー
内蔵スピーカーは背面や最下部に隠されることも多いが、「EW2790U 27インチ」はあえて前面の目立つ場所に配置し、適切な音響体験を狙っている。シネマ、ゲームなどコンテンツに合わせた6種類のオーディオモードも搭載。
■AIコントラスト調整技術
BenQ独自のコントラスト調整技術を搭載。AI技術を使ってシーンごとにコントラストを自動調整してくれる。「EW2790U 27インチ」はこのAIコントラストとHDRによって映像作品の体験をより深く楽しめる。
■HDMIポート計3基＋αの快適な接続環境
インターフェースはHDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4、USB Type-C×2、USB Type-A×3、ヘッドホンジャックと豊富。デスクワークはもちろん、カジュアルゲームにも対応。
映像鑑賞に秀でた外付けディスプレー
BenQの EW2790U 27インチ液晶ディスプレーは、前面配置のスピーカーなど基本スペックを映像鑑賞用に研ぎ澄ました一台。とは言え、仕事やカジュアルゲームの場でも役立つオールマイティーさも持ち合わせている。ゲーミングディスプレーほど「尖った」性能でなくても良い、という人にオススメだ。
参考価格：5万1313円
現在の価格：4万2739円［17％OFF］
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