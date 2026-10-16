スクウェア・エニックスは10月16日、『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』とコラボレーションした、山手線各駅を巡る周遊型リアル謎解きゲーム「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン 円環のにゃにゃ英雄 powered by Catrip山手線」（以下、本作品）を発売。価格は3300円だ。

あわせて特設サイトを公開。誰でも無料で楽しめる謎解き「始まりの謎」も同時公開している。さらに、発売を記念したX（Twitter）キャンペーンも実施中だ。

■あらすじ

ふとしたアクシデントで、異世界の「皇帝」に即位してしまったあなた。

「彼の地から現れし脅威、七英雄を再び送り返すため、あなたの閃きのチカラを貸してほしいの」傍らに現れたフシギな猫に導かれ、東京を守るあなたの冒険が、幕を開ける……！

新宿、恵比寿、上野……七英雄ゆかりの街を巡る中で、街の歴史や魅力も体感できるかも!?

■新宿から始まる、フリーシナリオのリアル謎解き

プレイヤーは皇帝となり、まず新宿駅で七英雄「クジンシー」に挑む。そこからは、山手線を内回り・外回りのどちらからでも、自由に巡れるフリーシナリオ。ひらめきを武器に謎を解き明かし、各駅に出現した七英雄に挑もう。

新宿 － クジンシー ／ 新大久保 － ボクオーン ／ 池袋 － ロックブーケ ／ 上野 － ノエル ／ 恵比寿 － スービエ ／ 五反田 － ダンターグ ／ 品川 － ワグナス

旅を導くのは、フシギな猫「キャット」。街の歴史や魅力にふれながら、謎解きを進めると、各地に現れた七英雄を描いた猫のデジタル御朱印が手に入る。日常の街歩きが、特別な体験に変わっていく。

■特設サイト公開｜無料謎解き「始まりの謎」に挑戦！

本日、本作品の特設サイトを公開した。特設サイトでは、キットを持っていない人でも無料で挑戦できる「始まりの謎」を公開している。

まずはこの謎解きで、“ひらめき”の手応えを試してみよう。腕試しのつもりが、気づけば七英雄を追う旅の入口に立っているかもしれない。

・特設サイト／はじまりの謎：https://cp.yodaka.info/enkan7/

■早期購入特典：七英雄「特製ステッカー」を封入

本作品には、早期購入特典として、七英雄をデザインした「特製ステッカー」全7種のうちいずれか1枚をランダムで封入する。どの七英雄が手に入るかは、開けてのお楽しみだ。特典はなくなり次第終了となるので、早めに購入しよう。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は数量に限りがございます。なくなり次第、封入を終了いたします。

■発売記念Xキャンペーンを開催

本作品の発売を記念して、Catrip公式Xにてキャンペーンを実施。実施期間は、2026年10月16日～10月30日まで。

・参加方法：公式Xの対象のポストを引用し、好きな七英雄の名前を書き、ハッシュタグ【♯にゃにゃ英雄 】をつけてポスト

・賞品：抽選で5名に【特製メインビジュアルポスター（Special ver.）】

・公式X：@Catrip_PR（https://x.com/Catrip_PR）

※詳細は公式Xをご確認ください。

■謎を解いて、街をお得に。デジタルクーポンを獲得！

本作品は、JR東日本のアプリ「JRE WALLET」と連携。謎を解きながら山手線の各エリアを進んでいくと、沿線の提携店舗で使えるお得な「デジタルクーポン」を獲得できる。旅の合間のカフェ休憩や、クリア後の食事・買い物など、お得に満喫できる。

クーポンの受け取りには「JRE WALLET」アプリが必要。出かける前にアプリをダウンロードしておくと、謎解きの途中でもクーポンをスムーズに受け取ることが可能だ。

JRE WALLETの詳細：https://www.jrewallet.jp/

提携店舗：【エキュート上野、エキュート品川、恵比寿ガーデンプレイスなどの一部店舗】

※クーポンの内容・提携店舗は予告なく変更となる場合があります。

■販売場所

本作品をプレイするには、専用の謎解きキットの購入が必要だ。

・オンライン：スクウェア・エニックス e-STORE（https://store.jp.square-enix.com/estore/g/gSE-E4433/）

・店舗：SQUARE ENIX Cafe＆Shop SHINJUKU／山手線各駅のNewDays ほか

・販売店舗一覧：https://www.jp.square-enix.com/catrip/stores/

【作品概要】

タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン 円環のにゃにゃ英雄 powered by Catrip山手線

発売日：発売中（2026年10月16日）

価格：3300円

スタート駅：新宿駅

開催エリア：新宿・新大久保・池袋・上野・品川・五反田・恵比寿 など

販売場所：山手線各駅のNewDays、スクウェア・エニックス e-STOREほか

推定所要時間：約4時間～（謎解きをクリア後に楽しめる、ストーリースキップ機能あり）

参加人数：1人～

早期購入特典：七英雄 特製ステッカー 全7種のうち1枚（ランダム封入・なくなり次第終了）

キット内容物：招キット～はじまりの冒険～、招キット～大いなる冒険～、ひらめきの書、白アリの巣シート、決戦用シール、透明シート、電球カード、玉座カード、深淵の封筒、ペグシル（筆記用具）

必要なもの：謎解きキット／スマートフォン／LINEアプリ／インターネット環境

特設サイト：https://cp.yodaka.info/enkan7/

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/catrip/

公式X：https://x.com/Catrip_PR

謎解き制作：よだかのレコード（https://www.yodaka.info/）

※本作は東京・山手線エリアを実際に訪れてプレイするゲームです。

※交通費、通信費はお客様のご負担となります。

※記載内容は予告なく変更となる場合があります。

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