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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第166回

フィリップス「TAV2000」

かわいくて思わず手に入れた。“50年代アメリカ風”のFMラジオ付きスピーカーが最近のお気に入りです

2026年10月21日 18時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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フィリップス「TAV2000」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　見た瞬間に惚れました。

　1950年代の古き良きアメリカンテイストを取り入れたこのデザイン。昔のアメリカ映画なんかで、長いドライブの途中に立ち寄った道ばたのモーテル。その部屋のベッドわきに置かれているのは、大抵こんな形の古ぼけたラジオでした。フィリップスの「TAV2000」は、そんな懐かしい姿をしています。

　しかしこう見えて2026年7月に発売されたばかりの新製品。見た目はレトロですが、中身は、スマホの音楽も鳴らせるスピーカーであり、液晶付きのFMラジオであり、時計でもあるという、近代的なガジェットです。

　おそらく「新しいラジオ付きスピーカーを、どんなデザインにしたら楽しいか」から考えた製品なのだと思います。だからこそ、中身ももちろん大切ですが、それより外見に凝りました、という印象で、普通の部屋に置くと異彩を放ちまくりです！

次ページ：見た目はレトロ、中身は最新！

ボタン類もシンプルで、機能がわかりやすい！

　TAV2000は、フィリップスのオーディオ事業100周年を記念した「Century」シリーズのひとつで、「JANET」という愛称が付いています。7月24日に発売で、価格は9980円。色はブラックだけと、このあたりも硬派に振り切っています。

　大きさは幅19×高さ11.16×奥行9.15cm、重さは550g。2.5インチのスピーカーを1つと、5Wのアンプを積んでいます。Bluetoothは5.4に対応し、iPhoneでよく使われるAACコーデックに対応します。

　バッテリーを内蔵しているので、コードを外して家の中でも持ち歩けますし、なんなら外に連れ出すことも可能。連続再生は15時間、USB Type-Cで3.5時間で充電できます。ヘッドホンをつなぐ3.5mmジャックも付いています。

【目次】これが私的My推しガジェット

私がTAV2000を推す理由
1）周囲に合わせる気ゼロの、50年代そのものの姿
2）AM局の番組もワイドFMで聴きやすく
3）時計にもなる液晶画面で、枕元に置きたくなる

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【2分で要約】フィリップス「TAV2000」動画解説

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Philips「TAV2000」

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