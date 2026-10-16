Nintendo Switch 2 版「バイオハザード」の 「RE」シリーズ3作品が1000円オフ！
『ストリートファイター6』やそのほか人気格闘ゲームがセール中！「CAPCOM AUTUMN SALE」が開催中
カプコンは10月16日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM AUTUMN SALE」について、新たなラインアップを追加してアップデートした。セール期間はプラットフォームやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。
Year 4キャラクター第二弾として10月13日に「アルジュン」が参戦した『ストリートファイター6』が、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、XBOX Storeにて、いつもよりさらにお求めやすい価格になってラインアップ。
ほかにも『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』や『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』など人気格闘ゲームも、お求めやすい価格になっている。
また、本日Nintendo Switch 2 にて発売となった『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』『BIOHAZARD RE:3 Z Version』『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』の3作品がセールラインアップに登場。
以下では、主なセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページをチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM AUTUMN SALE
特設サイト：https://www.capcom-games.com/sale/sale07-npea5/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■セールタイトルピックアップ！
●『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
・PlayStation Store
PS5／PS4 - 2026年11月4日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
・ニンテンドーeショップ
Switch 2 - 2026年11月11日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
・XBOX Store
XSX|S - 2026年11月5日18時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
●『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
・PlayStation Store
PS5／PS4 - 2026年11月4日23時59分まで
通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円
・ニンテンドーeショップ
Switch 2 - 2026年11月11日23時59分まで
通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円
●『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
・PlayStation Store
PS4 - 2026年11月4日23時59分まで
通常価格：5990円
セール価格【68％オフ!!】：1916円
・ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年11月11日23時59分まで
通常価格：5990円
セール価格【68％オフ!!】：1916円
●『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）
・PlayStation Store
PS4 - 2026年11月4日23時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【85％オフ!!】：448円
・ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年11月11日23時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【85％オフ!!】：448円
・XBOX Store
XBOX One - 2026年11月5日18時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【85％オフ!!】：448円
●『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
・PlayStation Store
PS4 - 2026年11月4日23時59分まで
通常価格：6990円
セール価格【60％オフ!!】：2796円
・ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年11月11日23時59分まで
通常価格：6990円
セール価格【60％オフ!!】：2796円
・XBOX Store
XBOX One - 2026年11月5日18時59分まで
通常価格：6990円
セール価格【60％オフ!!】：2796円
■ニンテンドーeショップ
2026年11月7日23時59分まで
●Switch 2 『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2990円
●Switch 2 『BIOHAZARD RE:3 Z Version』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【33％オフ!!】：1990円
●Switch 2 『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【20％オフ!!】：3990円
▼ニンテンドーeショップ特設ページ
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_3
©CAPCOM
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