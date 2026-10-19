ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第74回
RTX 5080に8TB HDDまで！ 57万3980円の豪華「GALLERIA」がドスパラのアウトレットセールに登場
2026年10月19日 17時50分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キャンセル未使用品や訳あり新品をアウトレット特価で販売
ドスパラでは現在、ゲーミングPCや一般向けPCなどを対象とした「アウトレットセール」を開催中。デスクトップPCからノートPCまで、キャンセル未使用品や訳あり新品を数量限定で販売している。
対象製品は検品済みで、すべて修理保証付き。執筆時に確認した販売ページには14商品が掲載されており、いずれも48時間以内に出荷予定となっている。
おすすめPC：GALLERIA XDC7A-R58-GD
THIRDWAVE GALLERIA XDC7A-R58-GD(キャンセル未使用品)
573,980円（アウトレット特価）
おすすめは、ゲーミングデスクトップPC「GALLERIA XDC7A-R58-GD」のキャンセル未使用品モデル。CPUにCore Ultra 7 270K Plus（24コア）、グラフィックスにGeForce RTX 5080 16GBを搭載する。メモリは32GB、ストレージは1TB NVMe Gen5 SSDと8TB HDDを備える。
CPU冷却には360mm水冷クーラーを採用。1000Wの80PLUS PLATINUM認証電源や5Gb対応LANポートも搭載している。1年間の持込修理保証が付属し、48時間以内に出荷予定となっている。
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