RTX 5080に8TB HDDまで！ 57万3980円の豪華「GALLERIA」がドスパラのアウトレットセールに登場

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

キャンセル未使用品や訳あり新品をアウトレット特価で販売

ドスパラでは現在、ゲーミングPCや一般向けPCなどを対象とした「アウトレットセール」を開催中。デスクトップPCからノートPCまで、キャンセル未使用品や訳あり新品を数量限定で販売している。

対象製品は検品済みで、すべて修理保証付き。執筆時に確認した販売ページには14商品が掲載されており、いずれも48時間以内に出荷予定となっている。

おすすめPC：GALLERIA XDC7A-R58-GD

THIRDWAVE GALLERIA XDC7A-R58-GD(キャンセル未使用品)

573,980円（アウトレット特価）

おすすめは、ゲーミングデスクトップPC「GALLERIA XDC7A-R58-GD」のキャンセル未使用品モデル。CPUにCore Ultra 7 270K Plus（24コア）、グラフィックスにGeForce RTX 5080 16GBを搭載する。メモリは32GB、ストレージは1TB NVMe Gen5 SSDと8TB HDDを備える。

CPU冷却には360mm水冷クーラーを採用。1000Wの80PLUS PLATINUM認証電源や5Gb対応LANポートも搭載している。1年間の持込修理保証が付属し、48時間以内に出荷予定となっている。