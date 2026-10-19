VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第22回
VAIOの約1kgモバイルノート「S13」が18万1200円から！ 最大3万5000円引きの秋セール開催中
2026年10月19日 13時30分更新
VAIOの5シリーズが対象、最大3万5000円引き
VAIOストアの「オータムキャンペーン2026」では、モバイルノートから大画面ノートまで、5シリーズのカスタマイズモデルを特別価格で販売している。期間は11月17日(火)9時59分まで。
対象は「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」。本体価格から最大35,000円が値引きされるほか、プロセッサーの選択によっても割引が適用され、Core 7なら10,000円、Core 5なら5,000円が追加で値引きされる。
さらに、VAIOストアの新規会員登録で入手できる最大25,000円値引きクーポンも併用できる。ただし、ディズニーモデルとトイ・ストーリーモデルは対象外となる。
注目モデル：VAIO S13（VJS1368）
オータムキャンペーン価格：181,200円～
「VAIO S13」は、約1.019kg（最軽量構成時）の軽量ボディーを採用した13.3型モバイルノートPC。縦横比16:10のディスプレーを搭載し、持ち運びやすさと作業のしやすさを両立している。
CPUはCore 3 100UからCore 7 150Uまで選択可能。メモリは最大32GB、SSDは最大1TBに対応する。顔認証と指紋認証の両方に対応し、3年延長サポートも標準で付属する。
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