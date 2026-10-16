コーエーテクモゲームスは10月15日、PC（Steam／Google Play Games）／iSO／Android向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、10月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介する。

■10月アップデート 概要

イベント「龍気連響」第二期について

イベント「龍気連響」第二期報酬①について

イベント「龍気連響」第二期報酬②について

イベント「龍気連響」第二期その他について

その他のアップデート①について

その他のアップデート②について

その他のアップデート③について

技能の調整について

新LR武将「李典」（りてん）と「田文」（でんぶん）が登場！

新たなLR武将「李典」と「田文」が「極求賢令」に登場。

「LR李典」は、敵部隊からの1回の通常攻撃、1回の戦法によるダメージの上限を5000にする効果や、特定の条件下で兵器へのダメージを0にする効果により、部隊と兵器の両方で耐久面を強化することが可能な武将。

「LR田文」は、侍従を活かして部隊をサポートする弓兵武将。歩兵、弓兵、騎兵の3兵科を自身の侍従に配置可能で、自身の侍従の兵科に応じて発揮する効果が異なる。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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