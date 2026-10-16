新LR武将「李典」と「田文」が登場
『三國志 覇道』にて長期イベント「龍気連響」第二期が開催中！10月アップデートを実施
コーエーテクモゲームスは10月15日、PC（Steam／Google Play Games）／iSO／Android向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、10月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介する。
■10月アップデート 概要
イベント「龍気連響」第二期について
イベント「龍気連響」第二期報酬①について
イベント「龍気連響」第二期報酬②について
イベント「龍気連響」第二期その他について
その他のアップデート①について
その他のアップデート②について
その他のアップデート③について
技能の調整について
新LR武将「李典」（りてん）と「田文」（でんぶん）が登場！
新たなLR武将「李典」と「田文」が「極求賢令」に登場。
「LR李典」は、敵部隊からの1回の通常攻撃、1回の戦法によるダメージの上限を5000にする効果や、特定の条件下で兵器へのダメージを0にする効果により、部隊と兵器の両方で耐久面を強化することが可能な武将。
「LR田文」は、侍従を活かして部隊をサポートする弓兵武将。歩兵、弓兵、騎兵の3兵科を自身の侍従に配置可能で、自身の侍従の兵科に応じて発揮する効果が異なる。
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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