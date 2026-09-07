コーエーテクモゲームスは9月7日、PC（Steam）／iOS／Android用MMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、生放送番組「『三國志 覇道』6周年直前生放送」を配信すると発表。配信日時は、2026年9月14日21時より。

番組では、『三國志 覇道』で曹真（そうしん）や張繍（ちょうしゅう）を演じ、本作の熱心なプレイヤーでもある声優の松本忍さんのほか、生放送で数々の伝説を残してきた梨の妖精ふなっしー、『三國志 覇道』白波瀬優ディレクター、MCの植松哲平さん（ラジオDJ）の4人が出演。

サービス開始6周年を迎えることを記念し、新シーズンのルールや大型アップデートで登場する新武将のほか、キャンペーン情報の紹介など盛りだくさんの内容で番組を進行していく。

番組では、ふなっしー大活躍間違いなしの「覇道ジャンボガラガラ」も実施。ぜひリアルタイムで楽しんでみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『三國志 覇道』6周年直前生放送

放送日時：2026年9月14日21時～22時30分（予定）

出演者：

ゲスト：松本忍さん（声優）／ふなっしー（梨の妖精）

MC：植松哲平さん（ラジオDJ）

『三國志 覇道』ディレクター：白波瀬優氏

放送URL：

・YouTube ライブ：https://www.youtube.com/live/O5z6-crK5HM

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1RJjpbkVRgQKw

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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