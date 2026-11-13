コーエーテクモゲームスは11月12日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』において、11月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

11月アップデート 概要

●イベント「龍気連響」第三期について

●イベント「龍気連響」第三期 報酬について

●拠点駐屯部隊が追加について

●拠点駐屯部隊について①

●拠点駐屯部隊について②

●拠点駐屯部隊について③

●新陣形「工兵陣」が登場！について

●編制画面の改修について

●LR小喬の技能の調整について

●新LR武将「龐統」（ほうとう）と「徐盛」（じょせい）が登場

新たなLR武将「龐統」と「徐盛」が「極求賢令」に登場。

「LR龐統」は、さまざまな不利変化で敵部隊を弱体化させ強力な攻撃を繰り出す工兵武将。新不利変化「鎖禁」により通常攻撃と戦法の敵対象部隊数が1になり敵部隊の殲滅能力を低下させられる。

「LR徐盛」は、新有利変化「偽城」によって高いサポート性能を発揮する歩兵武将。強化解除や強化効果を消滅する効果を防ぎつつ、自部隊の攻撃と知力を強化できる。

●『軒轅剣三 雲と山の彼方』とのコラボ第2弾開催！

『軒轅剣三 雲と山の彼方』とのコラボが11月18日よりスタート。コラボ武将として「LRセプテム」「LRニコル」「LRカーマ」「LRマイルズ」が雲山求賢令・第2弾にて登場する。

「LRセプテム」は、強力な戦法攻撃を中心に戦う歩兵武将。戦法攻撃時に自身に有利変化「火神降臨」を付与し、火属性戦法の威力を2倍にして攻撃することが可能だ。戦法で大きなダメージを狙う主将として活躍が期待できる。

「LRニコル」は、防御と回復に優れる弓兵武将。 戦法で味方に「闇盾」を付与し受けるダメージを減らしたり、「飲血」を付与し回復したりすることで味方の生存能力を大きく高めることができる。また、不利変化「暗影詛呪」を敵に付与し一定時間ごとに敵の兵力を減らすことが可能だ。

「LRカーマ」は多くの強化効果を付与し、部隊をサポートする歩兵武将。戦法で付与する有利変化「空霊旋」で部隊の攻撃速度を上昇させながら、通常攻撃のたびに撃心発生／威力を上昇させられる。部隊の戦法の火力を大きく伸ばすことが可能なためLRセプテムと非常に相性の良い武将だ。

「LRマイルズ」は、高い反撃性能を持つ盾兵武将。 相手の攻撃を受ける際に、敵の能力強化効果を消滅させたり、カウンターでダメージを与えることが可能で高い耐久を活かしながら強力な反撃を行うことが可能だ。また不利変化「憎悪」を戦法で敵に付与することが可能で敵を弱体化させながら戦闘を有利に進められる。

●『軒轅剣三 雲と山の彼方』とのコラボイベント・キャンペーンについて

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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