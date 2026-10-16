約1kgの軽量「GALLERIA」が14万9980円から！ Core Ultra 5搭載、ワコム製ペンタブレットも動作検証済み

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約1kgの軽量ボディーにCore Ultra 5を搭載

ドスパラでは、クリエイター向けノートPC「GALLERIA NSC5L-IG-C4」を販売している。14型ディスプレーを搭載しながら、重量を約1.0kgに抑えた軽量モデルだ。

CPUには12コア14スレッドのCore Ultra 5 125Uを採用。画像編集ソフトやブラウザー、資料作成ソフトなどを併用する作業にも対応する。ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、非光沢液晶を採用している。

ワコム製ペンタブレットの動作検証済み

本製品は、ワコム製ペンタブレットの動作検証を実施している。2025年7月時点で販売されているワコム製ペンタブレット全機種について動作を確認し、ワコムからメーカー公認を取得している。

また、CLIP STUDIO PAINTを同梱したイラスト制作向けモデルも用意。イラスト制作や写真編集、ウェブ制作など、さまざまなクリエイティブ用途に対応する。

USB Type-CやHDMI、指紋認証も装備

インターフェースには、DisplayPort 1.4出力と65WのPD充電に対応するUSB Type-C端子を2基搭載。HDMIやUSB Type-A端子も備え、外部ディスプレーや周辺機器を接続できる。

タッチパッド左上には指紋認証センサーを搭載し、Windows Helloによるサインインに対応。キーボードは19mmのキーピッチを確保し、静音性と軽快な押し心地を両立した設計となっている。

16GBモデルは14万9980円、32GBモデルは19万9980円

GALLERIA NSC5L-IG-C4

基本構成販売価格:149,980円～

ラインアップは、16GBメモリモデルと32GBメモリモデル、それぞれのイラスト制作向けモデルの計4種類。16GBモデルと16GBイラスト向けモデルは14万9980円、32GBモデルと32GBイラスト向けモデルは19万9980円で販売している。