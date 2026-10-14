これは安い！ ASUSのノートPC「Vivobook 15」が6万円台で買える　プライム感謝祭先行セールにて

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Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jpではプライム感謝祭先行セール（※）で、6万9800円（46％オフ）で販売されています（10月14日現在）。非セール価格は12万4800円なので、5万5000円も引かれています。

※プライム会員限定セール

本製品は、8コア16スレッドの高性能CPU「AMD Ryzen 7 7840HS」を搭載した15.6型ノートPCです。クワイエットブルーの限定カラーに、ノングレアのフルHD液晶、512GB SSDを組み合わせ、仕事から普段使いまで快適にこなせます。

USB Type-Cを含む豊富な端子やプライバシーシャッター付きWebカメラ、最大約10.6時間のバッテリー駆動など実用性にも優れています。

8コアの「Ryzen 7 7840HS」で高い処理性能を発揮

マルチタスクや負荷のかかる作業もサクサクこなせるパワフルなCPUを搭載し、快適な作業環境を実現します。

鮮やかな15.6型フルHD液晶と使いやすいテンキー付き

画面が見やすいノングレア仕様の15.6型大画面に加え、テンキー付きキーボードで文字入力や数字入力をスムーズに行えます。

Type-C給電やカメラシャッターなど充実の機能

Power Delivery対応のUSB Type-Cやプライバシーシャッター付きカメラを備え、日常での使い勝手や安心感を高めています。

まとめ：普段使い用PCとして圧倒的コスパ！

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なPC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。6万円台は破格と言っていい圧倒的コストパフォーマンスです。

15.6型と大きめなので作業がしやすく、重量も1.7kgと必要に応じて持ち運べる絶妙なサイズ感。プライム会員限定のセールではありますが、ぜひ購入をご検討ください。