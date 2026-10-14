Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第296回
これは安い！ ASUSのノートPC「Vivobook 15」が6万円台で買える プライム感謝祭先行セールにて
2026年10月14日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
限定カラーのクワイエットブルーモデル
「ASUS Vivobook 15」
Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jpではプライム感謝祭先行セール（※）で、6万9800円（46％オフ）で販売されています（10月14日現在）。非セール価格は12万4800円なので、5万5000円も引かれています。
※プライム会員限定セール
本製品は、8コア16スレッドの高性能CPU「AMD Ryzen 7 7840HS」を搭載した15.6型ノートPCです。クワイエットブルーの限定カラーに、ノングレアのフルHD液晶、512GB SSDを組み合わせ、仕事から普段使いまで快適にこなせます。
USB Type-Cを含む豊富な端子やプライバシーシャッター付きWebカメラ、最大約10.6時間のバッテリー駆動など実用性にも優れています。
「ASUS Vivobook 15」の特徴
8コアの「Ryzen 7 7840HS」で高い処理性能を発揮
マルチタスクや負荷のかかる作業もサクサクこなせるパワフルなCPUを搭載し、快適な作業環境を実現します。
鮮やかな15.6型フルHD液晶と使いやすいテンキー付き
画面が見やすいノングレア仕様の15.6型大画面に加え、テンキー付きキーボードで文字入力や数字入力をスムーズに行えます。
Type-C給電やカメラシャッターなど充実の機能
Power Delivery対応のUSB Type-Cやプライバシーシャッター付きカメラを備え、日常での使い勝手や安心感を高めています。
まとめ：普段使い用PCとして圧倒的コスパ！
おすすめしたいのは、「普段使いで快適なPC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。6万円台は破格と言っていい圧倒的コストパフォーマンスです。
15.6型と大きめなので作業がしやすく、重量も1.7kgと必要に応じて持ち運べる絶妙なサイズ感。プライム会員限定のセールではありますが、ぜひ購入をご検討ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第297回
トピックスまだ間に合う！ 限定Switch 2 Proコンを含む「ゼルダの伝説 時のオカリナ」40周年アニバーサリーエディションが予約受付中
-
第295回
トピックス約11万円も安い超特価！ 「iPhone Air」1TBモデルがAmazonプライム感謝祭に登場
-
第294回
トピックス扱いやすさ最高！ M4チップ搭載で快適な11インチ「iPad Air」がプライム感謝祭で1万3000円安い
-
第293回
トピックスSwitch 2 で本格釣り体験！「ぼくと釣り日記」100種以上の魚と駆け引きして大物を釣れ
-
第292回
トピックス手元で遊べる喜び！Switch 2版「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」が5333円でちょっぴり安い
-
第291回
トピックス悪路や雨の日も安心！ ゴアテックス搭載アディダススニーカー
-
第290回
トピックス18型の大画面でゲームに没入！ RTX 5070搭載ゲーミングノート「GIGABYTE GAMING A18」
-
第289回
トピックス2.5K液晶＆ペン付属！ 快適な12.1型タブレット「Lenovo Idea Tab Plus」が29％オフ
-
第288回
トピックス特典キーブレード付き！ キングダム ハーツの全物語をSwitch 2で楽しめてお得な13％オフ
-
第287回
トピックスSwitch 2もまるごと収納できちゃうHORI製メタモンバッグ！ 可愛いフォルムに一目ぼれ
- この連載の一覧へ