約11万円も安い超特価！ 「iPhone Air」1TBモデルがAmazonプライム感謝祭に登場

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iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpではプライム感謝祭先行セール（※）で、1TBモデルを18万3500円（38％オフ）で販売しています（10月14日現在）。非セール価格から11万1300円も引かれています。

※プライム会員限定セール

薄さわずか5.6mm、重量165gという驚異的な軽さと薄さを実現した6.5インチの「iPhone Air」。超軽量なチタニウムフレームや高耐久ガラス、最先端のA19 Proチップを搭載し、Pro級のパフォーマンスを発揮します。

120Hz駆動のProMotionディスプレーや2倍望遠対応の48MP Fusionカメラを備え、日常からビジネスまで軽やかにこなせます。

驚異の薄さ5.6mmと軽量チタニウムボディー

手に持っていることを忘れそうなほど薄く軽いうえ、頑丈なチタニウムフレームと強化ガラスで耐久性も高めています。

最先端の「A19 Proチップ」による圧巻の処理性能

高効率かつハイスペックな最新チップを搭載し、薄型ボディーでありながら高度なアプリ操作も高速でこなします。

6.5インチ大画面と120Hz ProMotionで滑らか表示

大画面でありながら持ちやすく、120Hzの高リフレッシュレートに対応した滑らかで美しい映像表現が魅力です。

まとめ：プライム感謝祭ならではの超特価！

おすすめしたいのは、「軽いiPhone」を求める人です。シリーズ最薄・最軽量を謳うだけあり、手に持つたびに「あ、軽い」と感じます。スマホを取り出すことが多いなら、手が疲れにくく最適解と言えるでしょう。

さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。プライム会員限定のセールではありますが、11万円以上もお買い得なこの機会をお見逃しなく！