Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第295回
約11万円も安い超特価！ 「iPhone Air」1TBモデルがAmazonプライム感謝祭に登場
2026年10月14日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
薄い！軽い！大きい！
「iPhone Air」
iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpではプライム感謝祭先行セール（※）で、1TBモデルを18万3500円（38％オフ）で販売しています（10月14日現在）。非セール価格から11万1300円も引かれています。
※プライム会員限定セール
薄さわずか5.6mm、重量165gという驚異的な軽さと薄さを実現した6.5インチの「iPhone Air」。超軽量なチタニウムフレームや高耐久ガラス、最先端のA19 Proチップを搭載し、Pro級のパフォーマンスを発揮します。
120Hz駆動のProMotionディスプレーや2倍望遠対応の48MP Fusionカメラを備え、日常からビジネスまで軽やかにこなせます。
「iPhone Air」の特徴
驚異の薄さ5.6mmと軽量チタニウムボディー
手に持っていることを忘れそうなほど薄く軽いうえ、頑丈なチタニウムフレームと強化ガラスで耐久性も高めています。
最先端の「A19 Proチップ」による圧巻の処理性能
高効率かつハイスペックな最新チップを搭載し、薄型ボディーでありながら高度なアプリ操作も高速でこなします。
6.5インチ大画面と120Hz ProMotionで滑らか表示
大画面でありながら持ちやすく、120Hzの高リフレッシュレートに対応した滑らかで美しい映像表現が魅力です。
まとめ：プライム感謝祭ならではの超特価！
おすすめしたいのは、「軽いiPhone」を求める人です。シリーズ最薄・最軽量を謳うだけあり、手に持つたびに「あ、軽い」と感じます。スマホを取り出すことが多いなら、手が疲れにくく最適解と言えるでしょう。
さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。プライム会員限定のセールではありますが、11万円以上もお買い得なこの機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第294回
トピックス扱いやすさ最高！ M4チップ搭載で快適な11インチ「iPad Air」がプライム感謝祭で1万3000円安い
-
第293回
トピックスSwitch 2 で本格釣り体験！「ぼくと釣り日記」100種以上の魚と駆け引きして大物を釣れ
-
第292回
トピックス手元で遊べる喜び！Switch 2版「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」が5333円でちょっぴり安い
-
第291回
トピックス悪路や雨の日も安心！ ゴアテックス搭載アディダススニーカー
-
第290回
トピックス18型の大画面でゲームに没入！ RTX 5070搭載ゲーミングノート「GIGABYTE GAMING A18」
-
第289回
トピックス2.5K液晶＆ペン付属！ 快適な12.1型タブレット「Lenovo Idea Tab Plus」が29％オフ
-
第288回
トピックス特典キーブレード付き！ キングダム ハーツの全物語をSwitch 2で楽しめてお得な13％オフ
-
第287回
トピックスSwitch 2もまるごと収納できちゃうHORI製メタモンバッグ！ 可愛いフォルムに一目ぼれ
-
第286回
トピックス【約11万円】大画面ノートが欲しいならコレ！ Core i5＆16GBメモリー搭載の「Lenovo IdeaPad Slim 3」
-
第285回
トピックス本格カメラと高性能が魅力！「Xiaomi 17T」で快適なスマホ撮影ライフを送ろう
- この連載の一覧へ