Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第294回
扱いやすさ最高！ M4チップ搭載で快適な11インチ「iPad Air」がプライム感謝祭で1万3000円安い
2026年10月14日 15時00分更新
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仕事から趣味まで快適に！
「iPad Air（M4）」
iPad Air（M4）はAppleの販売する11型タブレット型端末です。Amazonではプライム感謝祭先行セール（※）として、256GBモデルが13万3800円（9％オフ）で販売されています（10月14日現在）。非セール価格から1万3000円引かれています。
※プライム会員限定セール
パワフルなApple M4チップを搭載し、あざやかで美しいLiquid RetinaディスプレーやTouch ID、12MPカメラを備え、マルチタスクやAI処理もスムーズにこなせます。
高速なWi-Fi 7接続に対応し、Apple Pencil ProやMagic Keyboardも使用可能です。一日中使えるバッテリーで仕事から趣味まで快適に作業できます。
「iPad Air（M4）」の特徴
M4チップ搭載で圧倒的な処理性能を実現
高いグラフィック性能と処理能力を備え、スムーズなマルチタスクや複雑なAIタスク、動画編集も快適にこなせます。
鮮やかで見やすい11インチLiquid Retina液晶
広色域（P3）やTrue Toneに対応した極めて低反射の画面で、写真や動画の鑑賞からイラスト制作まで綺麗に楽しめます。
Wi-Fi 7対応で高速なデータ通信が可能
超高速なワイヤレス接続に対応しており、容量の大きな動画や書類の送受信もスムーズで外出先での作業も捗ります。
まとめ：手軽な高スペックタブレット
おすすめしたいのは、「買い物に失敗したくない人」です。一度買えば数年は買い替えなくていいスペックなうえ、最小構成（128GB）よりストレージも多く余裕があります。
また、旧世代機からの買い替えでは端末の堅実な進化を感じられるでしょう。お仕事でもプライベートでも、いつでもそばに置く端末として「iPad Air（M4）」を検討してみてはいかがでしょうか。
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