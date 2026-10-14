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Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第9回

6年も使ったのに新品同様って……頑丈すぎて怖い「スタンレーの真空断熱コップ」

2026年10月14日 18時00分更新

文● 貝塚／ASCII

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Stanley 1913 (スタンレー 1913) スタッキング真空パイント ブラック2.0 12 oz / 0.35 L

夏は冷たい飲み物を、冬は暖かい飲み物を飲みたい

　近年の日本は、夏と冬がとても長くありませんか？ ほどよい気候だと感じられる期間が、昔よりも短くなった気がしますよね。

　そんな季節に悩ましいのが、自宅で飲む飲み物の温度問題。夏は冷たい飲み物を飲みたいのに、氷はあっという間に溶けてしまう。冬は温かい飲み物を用意しても、すぐに冷めてしまう。まあ、その都度買えばいいんですが、物価高のご時世。抑えられる出費は抑えておきたいところです。

　そこでおすすめしたいのが、「真空断熱」のマグやタンブラーという存在。中でも個人的に、米スタンレーの製品には全幅の信頼を寄せています。

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スタンレーの真空断熱製品、性能がすさまじい

STANLEY(スタンレー) クラシック プアオーバー グリーン ドリッパー ステンレスフィルター 珈琲 1~4杯分 アウトドア おうちカフェ 保証 (日本正規品)

　真空断熱とは、内側と外側の壁のあいだに真空の層を設けることで、熱の移動を抑える仕組みです。温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物はぬるくなりにくいのです。

　私が愛用しているのは、かつてノベルティーでもらった、同社の「スタッキング真空パイント」という製品。フタすらない、ごく普通のコップのような見た目ですが、これがとにかくすごい。

　とある夏の日、午前中に氷と水を入れたところで、急いで外出する用事ができてしまいました。慌てて家を出た私は、コップに水を注いだことなどすっかり忘れてしまったのです。

　夕方に帰宅して、キッチンに目をやると、朝のコップがそのまま残っています。

　「あ、水を注いだんだった」などと思いながら、何気なく中を覗き込んで、驚き。なんと、クーラーをかけていない夏の部屋に放置していたのに、氷が8割がた残っているではありませんか。水もキンキンに冷えたままです。フタもないのに！

　このとき、私はスタンレーの実力を思い知りました。そして、心に誓ったのです。「いつか壊れたら、必ず同じものを買い直そう」と。

買い替える必要がないほどに頑丈

　……あれから、はや6年が経ちました。

　当時私に驚きを与えてくれたタンブラーは、まったく壊れる気配がなく、いつまでも買い替えることはないのでした。なんなら塗装さえもまったく剥がれておらず、「先月買った」と言われても信じるほどに、綺麗な見た目を保っています。怖いくらいに頑丈です。

Stanley 1913 (スタンレー 1913) クエンチャー H2.0 フローステート 真空断熱タンブラー パープルダスト 30 oz / 0.89 L

　そんなスタンレーのタンブラー、Amazonのセールなどで値引きされた価格で購入できることもあります。現在は、ストローのついた「クエンチャー」というモデルが15%オフ。

　いろいろな種類、カラーリングの製品がラインアップされているので、選ぶのも楽しいですよ。一回買うと、あまりにも丈夫で買い替えることは二度とないかもしれないので、お気に入りのモデルをじっくりと選びましょう。

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