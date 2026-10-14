6年も使ったのに新品同様って……頑丈すぎて怖い「スタンレーの真空断熱コップ」
2026年10月14日 18時00分更新
夏は冷たい飲み物を、冬は暖かい飲み物を飲みたい
近年の日本は、夏と冬がとても長くありませんか？ ほどよい気候だと感じられる期間が、昔よりも短くなった気がしますよね。
そんな季節に悩ましいのが、自宅で飲む飲み物の温度問題。夏は冷たい飲み物を飲みたいのに、氷はあっという間に溶けてしまう。冬は温かい飲み物を用意しても、すぐに冷めてしまう。まあ、その都度買えばいいんですが、物価高のご時世。抑えられる出費は抑えておきたいところです。
そこでおすすめしたいのが、「真空断熱」のマグやタンブラーという存在。中でも個人的に、米スタンレーの製品には全幅の信頼を寄せています。
スタンレーの真空断熱製品、性能がすさまじい
真空断熱とは、内側と外側の壁のあいだに真空の層を設けることで、熱の移動を抑える仕組みです。温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物はぬるくなりにくいのです。
私が愛用しているのは、かつてノベルティーでもらった、同社の「スタッキング真空パイント」という製品。フタすらない、ごく普通のコップのような見た目ですが、これがとにかくすごい。
とある夏の日、午前中に氷と水を入れたところで、急いで外出する用事ができてしまいました。慌てて家を出た私は、コップに水を注いだことなどすっかり忘れてしまったのです。
夕方に帰宅して、キッチンに目をやると、朝のコップがそのまま残っています。
「あ、水を注いだんだった」などと思いながら、何気なく中を覗き込んで、驚き。なんと、クーラーをかけていない夏の部屋に放置していたのに、氷が8割がた残っているではありませんか。水もキンキンに冷えたままです。フタもないのに！
このとき、私はスタンレーの実力を思い知りました。そして、心に誓ったのです。「いつか壊れたら、必ず同じものを買い直そう」と。
買い替える必要がないほどに頑丈
……あれから、はや6年が経ちました。
当時私に驚きを与えてくれたタンブラーは、まったく壊れる気配がなく、いつまでも買い替えることはないのでした。なんなら塗装さえもまったく剥がれておらず、「先月買った」と言われても信じるほどに、綺麗な見た目を保っています。怖いくらいに頑丈です。
そんなスタンレーのタンブラー、Amazonのセールなどで値引きされた価格で購入できることもあります。現在は、ストローのついた「クエンチャー」というモデルが15%オフ。
いろいろな種類、カラーリングの製品がラインアップされているので、選ぶのも楽しいですよ。一回買うと、あまりにも丈夫で買い替えることは二度とないかもしれないので、お気に入りのモデルをじっくりと選びましょう。
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