9万5000円引きでこの装備！ RTX 5070に32GBメモリ、17.3型165HzのLenovo「LOQ」ゲーミングノートPC

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【Amazonプライム感謝祭先行セール】Lenovo 17.3型ゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10（83JH00EVJP）」をチェック！

Lenovoの17.3型ゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10（83JH00EVJP）」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、過去価格359,800円から26％オフの264,800円で販売中。

RTX 5070 Laptop GPUを搭載しているだけでも気になるゲーミングノートだが、今回のモデルはそれだけでは終わらない。20コアのCore i7-14700HXを組み合わせ、メモリも32GBを確保。さらに、17.3型の大画面は165Hz表示に対応しており、処理性能から映像表示まで充実している。

①20コアCPUと8GBのGDDR7を搭載

CPUには20コアのIntel Core i7-14700HXを採用し、最大動作周波数は5.50GHz。GPUは8GBのGDDR7ビデオメモリを備えたGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。メインメモリはDDR5-5600の16GBを2枚組み合わせ、合計32GBを確保している。

②17.3型IPS液晶で165HzとG-SYNCに対応

ディスプレーは17.3型のフルHD（1920×1080ドット）IPS液晶を採用。リフレッシュレートは165Hzで、NVIDIA G-SYNCにも対応する。画面は非光沢仕様で、LEDバックライトを搭載。表示色は約1677万色となっている。

③日本語配列のRGBキーボードと豊富な接続端子

キーボードはテンキー付きの日本語配列84キー仕様で、24ゾーンRGBバックライトとCopilotキーを搭載する。接続端子はUSB Type-Aを4基、USB Type-Cを1基、HDMI 2.1、有線LANなどを装備。USB Type-CはDisplayPort映像出力とPower Deliveryにも対応している。

製品スペック

【CPU】Intel Core i7-14700HX

【メモリ】32GB DDR5-5600（16GB×2）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）

【ディスプレー】17.3型フルHD（1920×1080ドット）IPS液晶、165Hz